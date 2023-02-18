Погода в Липецке

21 минуту назад

Завтра в Липецкую область днем вернутся «плюсовые» температуры

167
#погода
Завтра в Липецкую область днем вернутся «плюсовые» температуры

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона, центр которого перемещается с северо-запада Европейской территории России через Центральный федеральный округ на Поволжье – в нашем регионе пройдут осадки различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 февраля – 3-5 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы, 21 февраля температурный фон войдет в климатическую норму. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно, ночью временами снег – местами сильный, днем небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, местами гололед. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -4 до +1 градусов. 

В Липецке облачно, ночью временами снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -1 до -3 градусов.

День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 31 градусов мороза. 

167
#погода

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Атлантический циклон вернет в Липецкую область снег и теплую погоду
#снег
2
Атлантический циклон вернет в Липецкую область снег и теплую погоду

вчера, 17:35

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области будет морозно и бесснежно
#мороз
2
Завтра в Липецкой области будет морозно и бесснежно

16.02.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области небольшой снег и до -8
#снег
Завтра в Липецкой области небольшой снег и до -8

15.02.2023 17:00

Погода в Липецке
После короткого потепления в Липецкую область вернутся минусовые температуры: завтра до -6
#похолодание
После короткого потепления в Липецкую область вернутся минусовые температуры: завтра до -6

14.02.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецке ожидается гололёд, горожан просят быть осторожнее
#гололед
10
В Липецке ожидается гололёд, горожан просят быть осторожнее

13.02.2023 17:15

Погода в Липецке
Снова потепление: завтра в Липецкой области до +2
#потепление
Снова потепление: завтра в Липецкой области до +2

13.02.2023 16:35

Погода в Липецке