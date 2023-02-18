21 минуту назад
Завтра в Липецкую область днем вернутся «плюсовые» температуры
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона, центр которого перемещается с северо-запада Европейской территории России через Центральный федеральный округ на Поволжье – в нашем регионе пройдут осадки различной интенсивности.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно, ночью временами снег – местами сильный, днем небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, местами гололед. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -4 до +1 градусов.
В Липецке облачно, ночью временами снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от -1 до -3 градусов.
День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 31 градусов мороза.