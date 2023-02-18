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Липчанин умер в больнице после избиения

1 1488
#убийство
Липчанин умер в больнице после избиения

Причинением тяжких телесных повреждений закончились пьяные посиделки двух приятелей

Друзья выпивали в квартире одного из них на улице Белана и поссорились. 38-летний липчанин начал бить собутыльника по голове.

С черепно-мозговой травмой потерпевший был доставлен в больницу, где и скончался 17 февраля.

- Подозреваемый в избиении задержан,  следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.



1 1488
#убийство

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