Липчанин умер в больнице после избиения

Причинением тяжких телесных повреждений закончились пьяные посиделки двух приятелей

Друзья выпивали в квартире одного из них на улице Белана и поссорились. 38-летний липчанин начал бить собутыльника по голове.



С черепно-мозговой травмой потерпевший был доставлен в больницу, где и скончался 17 февраля.



- Подозреваемый в избиении задержан, следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.







