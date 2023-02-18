Общество
12 минут назад
Широкую Масленицу в Липецке начнут отмечать с понедельника
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В этом году проводы Русской Зимы начнутся в начале недели 21 февраля и завершатся в воскресенье – 26 февраля.
Как сообщили в администрации Липецка Широкую Масленицу отметят в шести парках, на десяти площадках возле учреждений культуры и на общественных пространствах города. Также масленичные мероприятия пройдут в двух музеях и шести библиотеках. Подготовят праздничные мероприятия и территориальные управления. Они пройдут во дворах.
Масленица пройдет на территории пяти парков: в Нижнем, Победы, Металлургов, Быхановом саду, Сокольском. С 10.00 и до 15.00 липчан и гостей города ждут спортивные состязания на масленичном столбе и силовом блоке, яркая музыкальная программа с участием лучших артистов города. Самых маленьких гостей порадуют яркие ростовые куклы и весёлые аниматоры.
Во всех парках мероприятия пройдут по единому сценарию:
10.00-15.00 - Работа торговой, ремесленной, потешной слободы «Масленица хороша – широка её душа»,
11.00-14.30 - Творческая программа «Масленица - плясовая»,
11.00-12.00 – Семейная анимационная программа «Ладушки-оладушки»,
12.00-14.00 - Спортивно-силовой блок «Молодецкие забавы»,
14.00 - Сжигание чучела «Прощай, масленица».
В парке Металлургов взрослых и детей ждет Масленица по-богатырски. Гостями праздника станут русские богатыри, которые Весну из суровых зимних лап вызволят и настроение всем горожанам поднимут. Кроме того, в парке будет установлен арт-объект «Колесница желаний». В ходе праздника все посетители смогут загадать желание и повязать на него ленту.
Юных липчан ждут утром субботы, 25 февраля, в парке «Сказка». Здесь развернётся игровая программа. Детский праздник пройдёт без сожжения символа зимы.
Как сообщал GOROD48, наряды на чучела Масленицы уже шьют в одном из городских ателье.
Масленица пройдет на территории пяти парков: в Нижнем, Победы, Металлургов, Быхановом саду, Сокольском. С 10.00 и до 15.00 липчан и гостей города ждут спортивные состязания на масленичном столбе и силовом блоке, яркая музыкальная программа с участием лучших артистов города. Самых маленьких гостей порадуют яркие ростовые куклы и весёлые аниматоры.
Во всех парках мероприятия пройдут по единому сценарию:
10.00-15.00 - Работа торговой, ремесленной, потешной слободы «Масленица хороша – широка её душа»,
11.00-14.30 - Творческая программа «Масленица - плясовая»,
11.00-12.00 – Семейная анимационная программа «Ладушки-оладушки»,
12.00-14.00 - Спортивно-силовой блок «Молодецкие забавы»,
14.00 - Сжигание чучела «Прощай, масленица».
В парке Металлургов взрослых и детей ждет Масленица по-богатырски. Гостями праздника станут русские богатыри, которые Весну из суровых зимних лап вызволят и настроение всем горожанам поднимут. Кроме того, в парке будет установлен арт-объект «Колесница желаний». В ходе праздника все посетители смогут загадать желание и повязать на него ленту.
Юных липчан ждут утром субботы, 25 февраля, в парке «Сказка». Здесь развернётся игровая программа. Детский праздник пройдёт без сожжения символа зимы.
Как сообщал GOROD48, наряды на чучела Масленицы уже шьют в одном из городских ателье.
74