В России
сегодня, 11:25
Врачи прооперировали выжившего при крушении вертолёта на Сахалине
Мужчине, который выжил при крушении вертолета на Сахалине, провели операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
17 февраля 2023 года был госпитализирован мужчина, который остался в живых после крушения самолета Robinson на Сахалине. Врачи провели ему операцию. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Мужчина находится под постоянным наблюдением врачей.
Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска в пятницу. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривает две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования.
17 февраля 2023 года был госпитализирован мужчина, который остался в живых после крушения самолета Robinson на Сахалине. Врачи провели ему операцию. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Мужчина находится под постоянным наблюдением врачей.
Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска в пятницу. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривает две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования.