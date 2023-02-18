сегодня, 11:24
К палаткам регистрации на «Лыжне России» большие очереди
Потоки автомобилей сейчас устремлены к селу Пады Липецкого района, где в полдень будет дан старт массовому забегу «Лыжня России».
Правда, практика показывает, что часть зарегистрировавшихся просто забирают на память стартовые номера и фирменные шапочки, а сами не выходят на лыжню.
Тем не менее, на 2-3 тысячи участников Липецк рассчитывать может.
Гостей развлекаются музыканты, ростовые куклы и регбисты из клуба «Липецк», которые проводят показательную тренировку на снегу.
Это потому
Патриот
Молодёжь
Товарищ Сталин.
Колян
Ну да
Вообщем
Физкультурник
Патриот
Koммунист