Спорт

сегодня, 11:24

К палаткам регистрации на «Лыжне России» большие очереди

10 488
#лыжня России
К палаткам регистрации на «Лыжне России» большие очереди

Потоки автомобилей сейчас устремлены к селу Пады Липецкого района, где в полдень будет дан старт массовому забегу «Лыжня России».

Целых две недели для участников было доступна электронная регистрация в режиме онлайн, но большинство спортсменов-любителей предпочли подать заявку по старинке - лично в день старта. Из-за этого в палатки с регистрацией выстроились длинные очереди.

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Правда, практика показывает, что часть зарегистрировавшихся просто забирают на память стартовые номера и фирменные шапочки, а сами не выходят на лыжню.

Тем не менее, на 2-3 тысячи участников Липецк рассчитывать может.

Гостей развлекаются музыканты, ростовые куклы и регбисты из клуба «Липецк», которые проводят показательную тренировку на снегу.

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10 488
#лыжня России

Комментарии (10)

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Это потому

19 минут назад
Товарищ Сталин., что половина построенного давно развалилась, а вторую половину нет смысла красить, пока не закончится модернизация.
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Патриот

23 минуты назад
Колян, для этого и придумали Ютуб и Тикток.
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Молодёжь

30 минут назад
Прям как за новыми айфонами.
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Товарищ Сталин.

30 минут назад
Наведите порядок сначала в стране, а то, что я построил вы даже покрасить не можете.
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Колян

34 минуты назад
Простого человека нужно иногда отвлекать от жизненных проблем, пока чинуши пилят бабло на своих пилорамах.
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Ну да

37 минут назад
Как за хлебом в трудные годы. Нужда заставит.
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Вообщем

43 минуты назад
халявщики там в основном, а не лыжники
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Физкультурник

45 минут назад
"что часть зарегистрировавшихся просто забирают на память стартовые номера и фирменные шапочки, а сами не выходят на лыжню." Слабаки!
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Патриот

55 минут назад
Класс!
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Koммунист

сегодня, 11:36
Прям как к мавзолею
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