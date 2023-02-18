К палаткам регистрации на «Лыжне России» большие очереди

Потоки автомобилей сейчас устремлены к селу Пады Липецкого района, где в полдень будет дан старт массовому забегу «Лыжня России».

Целых две недели для участников было доступна электронная регистрация в режиме онлайн, но большинство спортсменов-любителей предпочли подать заявку по старинке - лично в день старта. Из-за этого в палатки с регистрацией выстроились длинные очереди.Правда, практика показывает, что часть зарегистрировавшихся просто забирают на память стартовые номера и фирменные шапочки, а сами не выходят на лыжню.Тем не менее, на 2-3 тысячи участников Липецк рассчитывать может.Гостей развлекаются музыканты, ростовые куклы и регбисты из клуба «Липецк», которые проводят показательную тренировку на снегу.