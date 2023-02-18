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сегодня, 11:18

Спецназ в Москве задержал мужчину, взявшего в заложники посетителей магазина

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который в центре Москвы удерживал посетителей магазина цветов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, спецназ задержал мужчину, который удерживал в магазине двух посетителей. Мужчина ворвался в магазин, стал угрожать посетителям и персоналу, он удерживал людей в здании. Охранник магазина успел нажать тревожную кнопку. О том, что неизвестный взял в заложники людей в магазине, стало известно вечером 17 февраля.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По предварительной информации, он находится в неадекватном состоянии. Пострадавших в результате происшествия нет.
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