Происшествия

сегодня, 09:48

Липчанин украл девять банок тушенки в магазине

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#кража #грабеж
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Камера видеонаблюдения в магазине зафиксировала кражу молодым человеком тушенки и погоню за ним продавца

Кража случилась в сетевом магазине на улице Геологической 13 февраля. Парень прямо с прилавка нагрузил себе за пазуху банки и начал убегать из торгового зала. Продавец заметила кражу и побежала за ним, но ему удалось скрыться.

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Два дня спустя грабитель был задержан полицейскими. Им оказался 23-летний липчанин.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#кража #грабеж
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Комментарии (7)

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Смех

12 минут назад
Правда, собственный криминальный опыт? Ну вы хоть раскаялись)))?
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Правда

17 минут назад
Да уж,за убийство меньше дают.Во капиталисты как защищают свое добро.
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Гы

42 минуты назад
За кражу еды нужно поймать, накормить и отпустить.
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Смех

49 минут назад
Ч, а с ними кого-нибудь догнали?
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Ч

58 минут назад
А за 300 млрд . дол. кто ответит ?
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Трубы

сегодня, 09:59
Пожурят и отпустят! Такое сплошь и рядом, особенно с 9 до 10 часов утра. Когда у алканов трубы горят. А вот за обвесы и обман покупателей на Октябрьском рынке хоть одна торговка ответила?
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!

сегодня, 09:55
Вот только воровать они и способны.Работать нет.Ума не хватит.Посадить лет на 15,запомнил бы тушенку на всю жисть.
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