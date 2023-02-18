Липчанин украл девять банок тушенки в магазине

Камера видеонаблюдения в магазине зафиксировала кражу молодым человеком тушенки и погоню за ним продавца

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Кража случилась в сетевом магазине на улице Геологической 13 февраля. Парень прямо с прилавка нагрузил себе за пазуху банки и начал убегать из торгового зала. Продавец заметила кражу и побежала за ним, но ему удалось скрыться.Два дня спустя грабитель был задержан полицейскими. Им оказался 23-летний липчанин.- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.