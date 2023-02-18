Выходные в Липецке: «Лыжня России», кино с Высоцким и премьера мюзикла

Мы собрали для вас всю информацию, как весело и с пользой провести наступающий уик-энд.

Зима

В Липецке не холодно, столбик термометра опустится не ниже 4-6 градусов мороза. Обещают снег, но в небольших количествах. Идеальная погода для прогулок, занятия спортом или массовых соревнования, таких, как «Лыжня России».







Отключения воды

В субботу, 18 февраля, с 10:00 до 12:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат холодную воду в домах №№ 63а, 63 на улице Крылова; 10а, 10б, 12, 12а, 12а/2, 12а/3, 12б, 12б/1, 14, 14б, 14/1, 14а.к1, 14а.к3, 14б.ст.1, 16, 16а, 18, 59, 61, 61а на Доватора; 4к1 на Папина, а также в частном секторе улиц Доватора, Крылова, Хмельницкого.







В воскресенье, 19 февраля, не будет воды на Прудной, 2 и в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Узорного.

«Лыжня России»

Главное событие выходных всё-таки спортивное – всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в Липецке в субботу, 18 февраля

Она пройдёт в селе Пады Липецкого района возле базы отдыха «Алые паруса». Многие участники уже зарегистрировались on-line, а те, кто этого не сделал, могут занять очереди у соответствующих палатках с 10:00.







Выстрел стартового пистолета прозвучит в 12:00. Мужчины и женщины старше 18 лет побегут 10 км, младшие – 5 км. Кроме того, предусмотрен костюмированный забег, где призы будут вручать не за скорость, а за оригинальность наряда, специальные награды самому юному и самому возрастному участникам и т.д.

Кино с Высоцким

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

18 февраля в малом зале на 2-м этаже состоится показ кинофильма «Плохой хороший человек», снятый в 1973 году режиссёров Леонидом Хейфецом. Сеанс будет посвящен Владимиру Высоцкому. На нашем экране – вольная экранизация повести А.П.Чехова «Дуэль», в которой великий поэт, актёр и автор-исполнитель своих песен сыграл, по признанию многих критиков, одну из лучших своих ролей…







Начало в 17:00, вход свободный.

Кино по выходным

В ОЦКНТ на выходных показывают и современные фильмы, в эти выходные будут крутить мелодраму «Крошка» (Россия, 2022 год).

В центре повествования воспитательница детского сада, которая мечтает объехать весь мир. На новом месте работы она сталкивается с… 6-летней блогершей, у которой более полумиллиона подписчиков. Девочка из старшей группы намного превосходит по интеллекту своего педагога, и у них начинается весьма любопытное противостояние, к которому примешивается личное – воспитательница влюбляется в папу своей соперницы.



Сеансы 18 и 19 февраля пройдут в 12:00 и в 15:00.

Обезьяны и лемуры

Липецкий зоопарк на выходных приглашает не только посмотреть на животных, но и узнать о них что-то новое.

18 февраля в 13:00 возле павильона «Экзотика» желающие смогут услышать обзорную лекцию про жизнь обезьян и лемуров. Кстати, обезьяны – одни из самых древних домашних животных, их содержали в домах ещё до нашей эры. Отряд содержит около 150 видов разнообразных представителей от 1,5 см до 2м и живущих от 10 до 60 лет. А лемуры … охраняют свою территорию, которую они с помощью издаваемых звуков. Это и многое другое можно будет узнать сегодня.







Как сделать музыку?

В Липецкой государственной филармонии в субботу и воскресенье в 12:00 пройдут третий и четвертый концерт для детей из серии композитора Олеси Ростовской.

18 февраля состоится концерт-урок «Как сделать музыку из рисования», на следующий день – как сделать музыку из всего.

Юные зрители уни увидят, что настоящую музыку можно сыграть не только на музыкальных инструментах, но сотворить ее здесь и сейчас из рисунков, игрушек, трубок, утюгов и даже из воздуха! В настоящей звуковой лаборатории зрители смогут сделать свои музыкальные инструменты и протестировать их во время музыкальной импровизации.







Музыканты представят уникальный электронный инструмент — терменвокс, игра на котором заключается в изменении музыкантом расстояния между своими руками и антеннами инструмента. Демонстрировать все возможности создания музыки будут Олеся Ростовская (терменвокс и инструменты из личной коллекции) и Мария Мартынова (фортепиано). В концертах прозвучат фрагменты произведений Рамо, Моцарта, Филиппа, Денисова, Ростовской и других композиторов.

Премьера мюзикла в филармонии

Достойным завершением культурных выходных станет посещение мюзикла композитора Олеси Ростовцевой по новеллам американского писателя О.Генри. Концерт пройдёт в Липецкой государственной филармонии в воскресенье, 19 февраля, в 17:00.







Три новеллы «Черствые булки», «Фараон и хорал» и «Купидон порционно» - это три отдельных сюжета: сатирический, трагический и веселый романтический. Герои — простые люди: хозяйка булочной, художник, бездомный, официантка и посетитель, а в основе сюжетов — забавные перипетии их отношений, порою с неожиданным финалом. Произведение написано специально для Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов под руководством главного дирижера Алексея Моргунова. В ролях — солисты Липецкой филармонии Светлана Дедяева, Анастасия Пименова, Артем Тарасов и Сергей Колесник.

«Выездные» матчи в Липецке

18 и 19 февраля в 13:00 во дворце спорта «Звездный» молодежный хоккейный клуб «Липецк» проведёт два матча с «Белгородом».







Изначально поединки должны были пройти в Белгороде, но из-за сложной обстановки в городе их перенесли к нам. Выходит, в номинально гостевых матчах липецкие хоккеисты получат поддержку своих трибун. А она парням необходима, как никогда: команда бьётся за то, чтобы войти в первую «восьмерку» и попасть в главные игры сезона – плей-офф. Остались всего четыре матча: в нынешний уик-энд и 1-2 марта в Липецке с новочебоксарским «Соколом». Терять очки крайне не желательно.

Шанс для волейболисток

В субботу, 18 февраля, свой очередной домашний матч в Суперлиге проведёт волейбольный «Липецк». Соперник – красноярский «Енисей», тоже находится в нижней части турнирной таблицы и у кого еще, если не у него отбирать очки. Если наша команда хочет уйти с последнего места и избежать переходных игр за право остаться в элитном дивизионе.







Матч пройдёт в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора Липецкого района в 17:00.

Дорогие липчане! Выходные – это прекрасно, тем более, такие спортивные, как нынешние. Но не забываёте удалять внимание не только близким, но и этому бренному миру. Чаще заходите на GOROD48 и узнавайте всё самое необходимое. Например, новости с «Лыжни России» у нас сегодня будут появляться мгновенно. Да и не только оттуда. Чащё заходите на сайт, мы вас ждём и мы вам рады.