Происшествия
сегодня, 08:02
На улице Студёновской трактор навесной лопатой зацепил «Ауди»
Во время уборки дороги в Липецке трактор повредил лопатой иномарку
ДТП произошло сегодня рано утром на улице Студеновской, во время уборки тракторами снега на дороге.
По предварительным данным, трактор начал перестраиваться, а автомобиль «Ауди» пошел на обгон по встречной полосе. Навесной лопатой трактор зацепил «Ауди».
В иномарке никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения.
По предварительным данным, трактор начал перестраиваться, а автомобиль «Ауди» пошел на обгон по встречной полосе. Навесной лопатой трактор зацепил «Ауди».
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В иномарке никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения.
Комментарии (14)
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не смеши
Саня
Ксения вы не правы.
Вот так
Елена
Ксения
И чё?
с языка снял
Однако
Димон