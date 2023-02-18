На улице Студёновской трактор навесной лопатой зацепил «Ауди»

Во время уборки дороги в Липецке трактор повредил лопатой иномарку

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ДТП произошло сегодня рано утром на улице Студеновской, во время уборки тракторами снега на дороге.По предварительным данным, трактор начал перестраиваться, а автомобиль «Ауди» пошел на обгон по встречной полосе. Навесной лопатой трактор зацепил «Ауди».В иномарке никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения.