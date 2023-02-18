Происшествия

сегодня, 08:02

На улице Студёновской трактор навесной лопатой зацепил «Ауди»

14 872
#ДТП #трактор
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На улице Студёновской трактор навесной лопатой зацепил «Ауди»

Во время уборки дороги в Липецке трактор повредил лопатой иномарку

ДТП произошло сегодня рано утром на улице Студеновской, во время уборки тракторами снега на дороге.

По предварительным данным, трактор начал перестраиваться, а автомобиль «Ауди» пошел на обгон по встречной полосе. Навесной лопатой трактор зацепил «Ауди».

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В иномарке никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения.

14 872
#ДТП #трактор
1

Комментарии (14)

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не смеши

2 минуты назад
Однако, На таких машинах ездят понторезы из деревень,живущие на съёмных квартирах и имеющие пру,тройку кредитов,как правило на содержание своих вёдер.
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Саня

9 минут назад
Непонятно коментаторы радуются или сочувствуют водителю ауди он виноват по всем статьям. Работала спец техника с включенным маяком
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Ксения вы не правы.

13 минут назад
Ксения, За что? За то что убирал снег с разделительной полосы чтоб её видел водитель ШУМАХЕР или камеры для фиксации нарушений? Вот теперь пусть чинит свой унитаз сам.
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Вот так

19 минут назад
Одно неверное движение может перевернуть жизнь. Не позавидуешь бедолаге. Всю жизнь теперь плати.
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Елена

22 минуты назад
Там двойная сплошная. Интересно пошел на обгон.
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Ксения

27 минут назад
Тракториста теперь накажут и поделом.Что б неповадно было !!! Такую шикарную тачку изуродовал.
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И чё?

31 минуту назад
Чью квартиру?, теперь про квартиру на слово верить? Всё равно надо смотреть. А то, мож, тёщина дача ещё понадобится.
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с языка снял

39 минут назад
Как в старые добрые времена.
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Однако

50 минут назад
Чью квартиру?, на таких автомобилях ездят высокопоставленные люди и остальным надо быть внимательней.Лучше притормози,съехать на обочину,чем потом иметь проблемы.Конечно необходимо разрешить таким особенным людям установку спецсигналов.Нам,простым людям,меньше хлопот будет.Увидел издалека,уступил и обезопасил себя.
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Димон

50 минут назад
Смотря какого года эта ауди, а то трактор подороже будет стоить
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