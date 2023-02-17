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сегодня, 17:15
ЦБ РФ запустит пилотные операции с цифровым рублем
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор 1 апреля запустит с 13 банками пробные операции физлиц с цифровым рублем, - передает ТАСС.
"Проект цифровой рубль мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность", - отметила она.
По ее словам, обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, а регулятор после его завершения сможет определить, как будет масштабировать использование цифрового рубля. Она также отметила, что 13 банков прошли все тесты - и технические, и операционные. ЦБ РФ рассчитывает, что они 1 апреля 2023 года выйдут в пилотный проект с теми клиентами, которых определили.
Ранее Центробанк России сообщал, что планирует с апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.
"Проект цифровой рубль мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность", - отметила она.
По ее словам, обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, а регулятор после его завершения сможет определить, как будет масштабировать использование цифрового рубля. Она также отметила, что 13 банков прошли все тесты - и технические, и операционные. ЦБ РФ рассчитывает, что они 1 апреля 2023 года выйдут в пилотный проект с теми клиентами, которых определили.
Ранее Центробанк России сообщал, что планирует с апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.
сева