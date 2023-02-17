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28 минут назад

Президент РФ подписал обязывающий водителей грузовиков резервировать время пересечения границы закон

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#грузовики #граница

Меры затронут как российских, так и иностранных перевозчиков и владельцев грузового автотранспорта.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает водителей грузового транспорта резервировать дату и время для пересечения границы страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 9 февраля и одобрен Советом Федерации 15 февраля 2023 года.

Согласно документу, порядок работы электронной очереди будет определять правительство. Он будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования времени и даты, порядок контроля пересечения границы в указанное время, а также категории транспортных средств, которые могут проезжать пункты контроля вне очереди, - пишет Lenta.ru.

Основные положения документа вступают в силу с 1 сентября 2023 года. К этому сроку правительство РФ должно составить список пунктов пропуска, где грузовые машины не смогут проехать без предварительной брони.

Уточняется, что меры затронут как российских, так и иностранных перевозчиков и владельцев грузового автотранспорта.

Законопроект также устанавливает требования к обустройству участков дорог возле пунктов пропуска, в том числе речь идет об организации необходимых площадок для стоянки с бесплатными туалетами.

Записаться можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. Уточняется, что резервирование даты и времени будет проходить на безвозмездной основе. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт Госуслуги или по прибытию на границу, взяв талон с QR-кодом у оператора.
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#грузовики #граница

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