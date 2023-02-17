Общество

25 минут назад

С помощью стационарных и передвижных камер на дорогах выявлено более миллиона нарушений

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#ПДД #нарушение
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С помощью стационарных и передвижных камер на дорогах выявлено более миллиона нарушений

Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает официальный Telegram-канал Управления дорог и транспорта Липецкой области, в 2022 году с помощью автоматических комплексов видеофиксации выявлено более миллиона нарушений правил дорожного движения. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

«В 2022 году было выписано 1 091 986 постановлений против 759 598 в 2021 году. Большая часть нарушений – превышение скорости», - отмечают в управлении.

На дорогах Липецкой области работают около 140 стационарных и передвижных камер, расположение которых обозначено на карте и находится в общем доступе на сайте ГАИ. По постановлениям, вынесенным на основании их данных, взыскано 456 983 000 рублей.

«Деньги, перечисленные оштрафованными, идут не частным организациям, а в Дорожный фонд, и тратятся на дорожную деятельность. С 2018 года в Липецкой области количество ДТП с пострадавшими снизилось примерно в полтора раза (с 1559 до 1069), в том числе, благодаря фотофиксации», - добавляют в управлении дорог и транспорта.

1 108
#ПДД #нарушение
1

Комментарии (1)

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сева

13 минут назад
еще раз убеждаюсь у нас работать официально нельзя .плюнешь оштрафуют за * ..бедные заводчане во их дерут .на заводе да гаи в городе.
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