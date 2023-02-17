Липецкая вечЁрка: взрыв самогонного аппарата, династия в горсовете и «РВК-Липецк» просит документы

Сегодня, 17 февраля, в квартире на улице Катукова выбило окна и входную дверь, жители нескольких сел протестовали против строительства мусорного полигона на территории Стебаевского сельсовета, единоросы выдвинули Евгению Фрай на пост председателя горсовета, и компания «РВК-Липецк» просит липчан прислать копии документов на счетчики по горячей воде.

Сегодня в доме №30 по улице Катукова взрывом выбило окна кухни и зала квартиры на седьмом этаже и уничтожило натяжные потолки. К дому прибыли службы быстрого реагирования. Очевидцы тут же сообщили о характерном запахе и вероятном взрыве самогонного аппарата. В квартире находились 38-летний мужчина и подросток. Мужчина — в ванной, ребенок — в спальне. Они не пострадали.

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Спустя некоторое время спасатели прокомментировали происшествие на улице Катукова:

«По прибытию подразделений на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смены в квартире на седьмом этаже. Возгорания не последовало, повреждено остекление квартиры и входная дверь. Погибших и пострадавших нет ».





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Позже спасатели склонились к версии о самогонном аппарате. В квартире были найдены его части.





