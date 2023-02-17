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Липецкая вечЁрка: взрыв самогонного аппарата, династия в горсовете и «РВК-Липецк» просит документы
Сегодня, 17 февраля, в квартире на улице Катукова выбило окна и входную дверь, жители нескольких сел протестовали против строительства мусорного полигона на территории Стебаевского сельсовета, единоросы выдвинули Евгению Фрай на пост председателя горсовета, и компания «РВК-Липецк» просит липчан прислать копии документов на счетчики по горячей воде.
Сегодня в доме №30 по улице Катукова взрывом выбило окна кухни и зала квартиры на седьмом этаже и уничтожило натяжные потолки. К дому прибыли службы быстрого реагирования. Очевидцы тут же сообщили о характерном запахе и вероятном взрыве самогонного аппарата. В квартире находились 38-летний мужчина и подросток. Мужчина — в ванной, ребенок — в спальне. Они не пострадали.
Спустя некоторое время спасатели прокомментировали происшествие на улице Катукова:
«По прибытию подразделений на место происшествия установлено, что произошел хлопок газовоздушной смены в квартире на седьмом этаже. Возгорания не последовало, повреждено остекление квартиры и входная дверь. Погибших и пострадавших нет».
Позже спасатели склонились к версии о самогонном аппарате. В квартире были найдены его части.
Пикетчики выступают категорически против соседства с будущим экотехнопарком. В то, что построят завод по переработке мусора почему-то многие не верят, большинство считает, что под Стебаево обязательно появится только полигон или просто-напросто свалка.
В областном управлении экологии и природных ресурсов уверяют, что экотехнопарк нужен, поскольку вместимость основного объекта по размещению отходов Липецка и Липецкого района — полигона «Центролит» — практически исчерпана. Экологи заявляют, что при строительстве и эксплуатации экотехнопарка в Липецком районе будут применены современные технологии. Стоит добавить, что между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» уже заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации «Экотехнопарка Липецкого района»».
Новость ожидаемо набрала несколько десятков негативных комментариев.
— Мы все прекрасно знаем, как будет проходит захоронение бытовых отходов, рядом в карьере это уже делается, там летает мусор по всей территории и перед тем как приезжает проверка, его убирают! Точно также и здесь будет, сначала по технологии, а потом все будут складывать и засыпать. Все то, что на бумаге — останется на бумаге. У нас там под землей большое озеро, с питьевой водой, — написал Александр.
— По статистике средний горожанин в РФ производит около 500 килограммов мусора в год. На количество жителей Липецка это более 200 тысяч тонн. Есть соображения, как утилизировать мусор без ущерба среде обитания и не за космические деньги? — спросил Неоднозначник.
Председатель фонда «Милосердие» Евгения Фрай стала главным кандидатом на пост председателя городского Совета Липецка. Сегодня политсовет регионального отделения «Единой России» проголосовал за ее кандидатуру. Одобрение депутатов на сессии — вопрос технический, ведь парламентское большинство в горсовете принадлежит единороссам.
Евгения Фрай — дочь Валерия Синюца, который восемь лет возглавлял горсовет, так что в Липецке вот-вот появится династия спикеров. Сама Евгения депутатствует уже второй созыв в округе, по которому раньше избирался отец. Необычная фамилия у Фрай от второго мужа — гражданина Германии, этнического немца, выросшего в Казахстане.
Так что во главе Липецка будут сразу две Евгении.
— Если встать между двумя Евгениями, то решится твой вопрос! — предположил Внушаемый.
Сегодня же стало известно о предстоящей смене руководителя исполкома регионального политсовета партии «Единая Россия». Первым заместителем руководителя с 1 марта назначен Дмитрий Аксенов, который сейчас работает директором МАУК «Культурное пространство Липецка», организации, которая управляет всеми парками города.
Возможно, Дмитрий Аксенов будет исполнять обязанности руководителя исполкома. Руководитель исполкома — Евгений Зенков пока находится в командировке в Запорожской области.
Сегодня полицейские сообщили о разоблачении липчанки, которая два года работала врачом-терапевтом в частном лечебно-диагностическом центре, не имея медицинского образования! Разоблачила ее знакомая, которая увидела подругу в белом халате, зная, что она никак не была связана с медициной. Липового врача уже уволили, идет следствие.
— Проблема с купленными дипломами не такая уж и распространенная! Терапевтов вечно не хватает. Пришла устраиваться — диплом показала, ФИО как в паспорте, значит все нормально, иди работай. Сейчас так рисуют документы, что липу от настоящего не отличишь, — написал Я.
— Я очень быстро могу разоблачить таких, потому что настоящий врач должен знать латынь, — заверил Безмасочник.
Липчане пошли в «РВК-Липецк» с документами на счетчики горячей воды. Компании для начисления платы за водоотведение потребовались данные не только о потреблении холодной воды, но и горячей. Чтобы передать копии документов, приходить в офис не обязательно. Можно сделать это дистанционно. А показания за горячую воду теперь придется передавать двум компаниям: «РВК-Липецк» и липецкому филиалу компании «Квадра».
Новость о требованиях энергетиков вызвала возмущения комментаторов GOROD48.
— Видимо «Росводоканал» перестал «дружить» с «Квадрой», от которой ранее и получал все эти данные, — предположил Горожанин.
Сегодня в «РВК-Липецк» рассказали, сколько начислили горожанам за воду и водоотведение на нужды ОДН в тех домах, где управляющие компании заключили с энергетиками договор по сбору денег. Самые большие суммы получили жильцы 56 элитных квартир — чуть более тысячи рублей. Зато жильцы 108 домов получили возврат. Самая большая сумма возврата — три рубля 14 копеек на квадратный метр, то есть на стандартную двушку пришлись —157 рублей.
Электорат