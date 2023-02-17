Общество
33 минуты назад
285 работникам выплатили долги по зарплате на сумму более 7 миллионов рублей
120
Предприятие задолжало 285 работникам зарплату за январь этого года.
В ходе мониторинга за ситуацией по своевременности выплаты заработной платы Гострудинспекцией в Липецкой области была выявлена задолженность по заработной плате в ООО «Промстрой Эксперт».
Предприятие задолжало 285 работникам за январь 2023 года более 7 миллионов рублей.
«Вопрос был взят на контроль. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме», - отмечают в Государственной инспекции труда и занятости в Липецкой области.
Предприятие задолжало 285 работникам за январь 2023 года более 7 миллионов рублей.
«Вопрос был взят на контроль. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме», - отмечают в Государственной инспекции труда и занятости в Липецкой области.
120