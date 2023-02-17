285 работникам выплатили долги по зарплате на сумму более 7 миллионов рублей

Предприятие задолжало 285 работникам зарплату за январь этого года.

В ходе мониторинга за ситуацией по своевременности выплаты заработной платы Гострудинспекцией в Липецкой области была выявлена задолженность по заработной плате в ООО «Промстрой Эксперт».



Предприятие задолжало 285 работникам за январь 2023 года более 7 миллионов рублей.



«Вопрос был взят на контроль. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме», - отмечают в Государственной инспекции труда и занятости в Липецкой области.