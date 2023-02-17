Общество

33 минуты назад

285 работникам выплатили долги по зарплате на сумму более 7 миллионов рублей

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#трудовые права
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285 работникам выплатили долги по зарплате на сумму более 7 миллионов рублей

Предприятие задолжало 285 работникам зарплату за январь этого года.

В ходе мониторинга за ситуацией по своевременности выплаты заработной платы Гострудинспекцией в Липецкой области была выявлена задолженность по заработной плате в ООО «Промстрой Эксперт».

Предприятие задолжало 285 работникам за январь 2023 года более 7 миллионов рублей.

«Вопрос был взят на контроль. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме», - отмечают в Государственной инспекции труда и занятости в Липецкой области.
120
#трудовые права
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