Сейсмологи прогнозируют еще одно более разрушительное землетрясение в Турции

Эксперты прогнозируют еще одно землетрясение в Турции. От него пострадает Стамбул, причем разрушения будут сильнее, чем от произошедшей катастрофы на юго-востоке страны.







По данным иностранной газеты, ожидаемое экспертами землетрясение в Стамбуле превысит потери Турции, зафиксированные при катастрофе на юго-востоке страны, будет иметь сокрушительные социально-экономические последствия.



Ученые констатируют, что мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Именно это и предопределяет сейсмическую угрозу.



"По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше - это почти репетиция стамбульского землетрясения", - пишет издание.



Сообщается, что в Стамбуле насчитывается 1 миллион 164 тысячи зданий и 4,5 миллиона квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. При землетрясении силой 7,5 баллов и выше ожидается, что 13 тысяч 492 здания будут серьезно повреждены, 39 тысяч 325 зданий - сильно повреждены, 136 тысяч 746 зданий - умеренно повреждены и 300 тысяч 963 здания - незначительно повреждены.



"При сценарии землетрясения 7,5 баллов и выше тот факт, что количество квартир, которые, как ожидается, будут серьезно и сильно повреждены, составляет более 211 тысяч, дает представление о том, какие потери понесут квартиры, в которых в среднем проживает 3,1 человека. 255 тысяч зданий в Стамбуле были построены до 1980 года. 538 тысяч из них были построены между 1980 и 2000 годами, а 376 тысяч зданий были построены после 2000 года, после землетрясения в Коджаэли в 1999 году. Другими словами, 70 процентов зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. Тот факт, что 30 процентов из них были построены после 2000 года, не означает, что они безопасны. Во время землетрясения в Кахраманмараше мы также видели, как рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как "сейсмостойкие" и населенные сотнями людей. Некоторые из так называемых сейсмостойких жилых комплексов, которые были спланированы в соответствии с правилами сейсмостойкости, обрушились еще на стадии строительства", - отмечает издание.



Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек. Землетрясение в Стамбуле, которое в последнее время прогнозирует ряд сейсмологов, превысит потери Турции после трагедии, случившейся 6 февраля, - передает РИА Новости со ссылкой на издание Hürriyet.По данным иностранной газеты, ожидаемое экспертами землетрясение в Стамбуле превысит потери Турции, зафиксированные при катастрофе на юго-востоке страны, будет иметь сокрушительные социально-экономические последствия.Ученые констатируют, что мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Именно это и предопределяет сейсмическую угрозу."По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше - это почти репетиция стамбульского землетрясения", - пишет издание.Сообщается, что в Стамбуле насчитывается 1 миллион 164 тысячи зданий и 4,5 миллиона квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. При землетрясении силой 7,5 баллов и выше ожидается, что 13 тысяч 492 здания будут серьезно повреждены, 39 тысяч 325 зданий - сильно повреждены, 136 тысяч 746 зданий - умеренно повреждены и 300 тысяч 963 здания - незначительно повреждены."При сценарии землетрясения 7,5 баллов и выше тот факт, что количество квартир, которые, как ожидается, будут серьезно и сильно повреждены, составляет более 211 тысяч, дает представление о том, какие потери понесут квартиры, в которых в среднем проживает 3,1 человека. 255 тысяч зданий в Стамбуле были построены до 1980 года. 538 тысяч из них были построены между 1980 и 2000 годами, а 376 тысяч зданий были построены после 2000 года, после землетрясения в Коджаэли в 1999 году. Другими словами, 70 процентов зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. Тот факт, что 30 процентов из них были построены после 2000 года, не означает, что они безопасны. Во время землетрясения в Кахраманмараше мы также видели, как рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как "сейсмостойкие" и населенные сотнями людей. Некоторые из так называемых сейсмостойких жилых комплексов, которые были спланированы в соответствии с правилами сейсмостойкости, обрушились еще на стадии строительства", - отмечает издание.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек.