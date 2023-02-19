Бизнес

33 минуты назад

Новый облик Липецка. Станет ли наш город IT-столицей Черноземья

128
Новый облик Липецка. Станет ли наш город IT-столицей Черноземья

Кем бы вы ни работали сейчас — бухгалтером, инженером, продавцом, агрономом — если вы хотя бы раз думали о смене профессии, то это наверняка был взгляд в сторону IT.

Тогда вы смогли бы выстраивать комфортный для себя график и трудиться из любой точки мира. Пользоваться многими материальными благами, ведь в IT-сфере крутятся большие деньги. Уже сейчас в Липецке существует более 100 IT-компаний, которые занимаются разработкой, дизайном, бизнес-аналитикой и интернет-маркетингом. Большинство из них получают гранты на развитие, благодаря поддержке администрации Липецкой области. 
 
С 2020 года в Липецке работает АНО ДПО «Академия ТОП», которая производит обучение специалистов в сфере IT в очно-дистанционном формате. Располагается она в центре города и занимает уже 2 этажа. 

Приемная.JPG

Фото: компьютерная академия «Топ»

Для большинства людей сфера IT остается одной из самых закрытых и непонятных, многие просто не знают, как к ней подступиться. На самом деле всё достижимо.

Что чаще всего интересует человека, который хочет изменить свою жизнь:
• Как устроиться на работу в IT? Чем этот алгоритм отличается от обычного трудоустройства?
• Что должен знать и уметь специалист, чтобы гарантированно устроиться на первую работу?
• На какую зарплату и карьерные возможности стоит рассчитывать?
• Какую специальность выбрать и не разочароваться?
• Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT.
• И самая важная – где работать у нас в городе?

Процесс обучения.JPG

Фото: компьютерная академия «Топ»

Обучение проходит в офлайн-формате, все педагоги — практикующие специалисты

Для ответов на такие вопросы в «Академия ТОП» регулярно проводит дни открытых дверей с практикующими специалистами и руководителями IT-компаний. А еще педагоги рассказывают об учебных блоках по направлению разработки программного обеспечения, компьютерной графики и дизайна.
 
Аудитория.JPG
Фото: компьютерная академия «Топ»

На презентациях можно узнать:

• как учат в академии, кем являются преподаватели, как здесь трудоустраивают выпускников, в какие компании;
• как новичку попасть в то самое IT и сколько он там будет зарабатывать.

Компьютерная Академия ТОП  гарантирует, что все участники презентации получат самую актуальную и нужную информацию.
 
Робот.JPG
Фото: компьютерная академия «Топ»

Кем бы вы ни работали сейчас — бухгалтером, инженером, продавцом, агрономом, — если вы хотя бы раз думали о смене профессии, то это наверняка был взгляд в сторону IT.

Процесс обучения2.JPG   
Фото: компьютерная академия «Топ»

Стать востребованным программистом или универсальным дизайнером можно всего за 2,5 года благодаря академии «Топ»

Какие профессии можно получить в компьютерной академии TОП очно уже в феврале и марте:

• web-разработчик (Fullstack, Frontend, Backend);
• разработчик компьютерных игр;
разработка на Python и Kotlin;
• разработчик Windows-приложений;
• разработчик мобильных приложений под «Андроид»;
• С++ разработчик;
• графический и веб-дизайнер;
• дизайнер интерьеров
и много других интересных и успешных IT-специальностей.

Студенты дипломы.JPG   

После обучения студенты получают диплом международного образца на двух языках.

Диплом.JPG   

Также на базе Академии открылся Международный московский колледж цифровых технологий с госдипломом. Для будущих студентов в марте стартуют подготовительные курсы, где можно попробовать себя в нескольких профессиях IT и понять, какая подходит именно вам, понравится ли подростку процесс обучения.

Второй этаж (1).JPG
   
Менять жизнь никогда не поздно. Тем более что как раз этой профессии можно обучиться во взрослом возрасте, этому есть масса примеров. В крупнейших компаниях работают люди с самыми разными первыми дипломами и даже самоучки. Посетить Академию, познакомиться с педагогами и представителями сферы IT можно ежедневно, с 9 до 19 часов с понедельника по воскресенье. 

Конференц.JPG   

С 21 по 25 февраля в академии пройдут дни открытых дверей (14+) и специальные презентация об образовании. Запись по телефону (4742) 565-145, (980) 251-60-92.   

Компьютерная академия ТОП:
ул. Гагарина, д. 45А, каб. 300, 3-й этаж;

lip.top-academy.ru

Реклама
128

Еще в рубрике

Сельская ипотека и кредит на благоустройство для жителей села: подробно в вопросах и ответах
Сельская ипотека и кредит на благоустройство для жителей села: подробно в вопросах и ответах

17.02.2023 13:15

Бизнес
Сколько липчане могут сэкономить на связи с пакетными тарифами «Ростелекома»?
Сколько липчане могут сэкономить на связи с пакетными тарифами «Ростелекома»?

16.02.2023 14:58

Бизнес
Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки» прошел сертификацию производства FSSC 22000
3
Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки» прошел сертификацию производства FSSC 22000

16.02.2023 09:00

Бизнес
Будущее за цифровым образованием. Нужно бежать со всех ног.
Будущее за цифровым образованием. Нужно бежать со всех ног.

16.02.2023 08:00

Бизнес
Директор КЛЮЧАВТО Курск Егоров Егор – только ЧЕСТНЫЕ условия!
10
Директор КЛЮЧАВТО Курск Егоров Егор – только ЧЕСТНЫЕ условия!

16.02.2023 08:00

Бизнес
4,9% жителей Липецка планируют свадьбу в 2023 году
4,9% жителей Липецка планируют свадьбу в 2023 году

15.02.2023 16:10

Бизнес