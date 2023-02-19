33 минуты назад
Новый облик Липецка. Станет ли наш город IT-столицей Черноземья
Кем бы вы ни работали сейчас — бухгалтером, инженером, продавцом, агрономом — если вы хотя бы раз думали о смене профессии, то это наверняка был взгляд в сторону IT.
С 2020 года в Липецке работает АНО ДПО «Академия ТОП», которая производит обучение специалистов в сфере IT в очно-дистанционном формате. Располагается она в центре города и занимает уже 2 этажа.
Фото: компьютерная академия «Топ»
Для большинства людей сфера IT остается одной из самых закрытых и непонятных, многие просто не знают, как к ней подступиться. На самом деле всё достижимо.
Что чаще всего интересует человека, который хочет изменить свою жизнь:
• Как устроиться на работу в IT? Чем этот алгоритм отличается от обычного трудоустройства?
• Что должен знать и уметь специалист, чтобы гарантированно устроиться на первую работу?
• На какую зарплату и карьерные возможности стоит рассчитывать?
• Какую специальность выбрать и не разочароваться?
• Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT.
• И самая важная – где работать у нас в городе?
Фото: компьютерная академия «Топ»
Обучение проходит в офлайн-формате, все педагоги — практикующие специалисты
Для ответов на такие вопросы в «Академия ТОП» регулярно проводит дни открытых дверей с практикующими специалистами и руководителями IT-компаний. А еще педагоги рассказывают об учебных блоках по направлению разработки программного обеспечения, компьютерной графики и дизайна.
Фото: компьютерная академия «Топ»
На презентациях можно узнать:
• как учат в академии, кем являются преподаватели, как здесь трудоустраивают выпускников, в какие компании;
• как новичку попасть в то самое IT и сколько он там будет зарабатывать.
Компьютерная Академия ТОП гарантирует, что все участники презентации получат самую актуальную и нужную информацию.
Фото: компьютерная академия «Топ»
Кем бы вы ни работали сейчас — бухгалтером, инженером, продавцом, агрономом, — если вы хотя бы раз думали о смене профессии, то это наверняка был взгляд в сторону IT.
Фото: компьютерная академия «Топ»
Стать востребованным программистом или универсальным дизайнером можно всего за 2,5 года благодаря академии «Топ»
Какие профессии можно получить в компьютерной академии TОП очно уже в феврале и марте:
• web-разработчик (Fullstack, Frontend, Backend);
• разработчик компьютерных игр;
• разработка на Python и Kotlin;
• разработчик Windows-приложений;
• разработчик мобильных приложений под «Андроид»;
• С++ разработчик;
• графический и веб-дизайнер;
• дизайнер интерьеров
и много других интересных и успешных IT-специальностей.
После обучения студенты получают диплом международного образца на двух языках.
Также на базе Академии открылся Международный московский колледж цифровых технологий с госдипломом. Для будущих студентов в марте стартуют подготовительные курсы, где можно попробовать себя в нескольких профессиях IT и понять, какая подходит именно вам, понравится ли подростку процесс обучения.
Менять жизнь никогда не поздно. Тем более что как раз этой профессии можно обучиться во взрослом возрасте, этому есть масса примеров. В крупнейших компаниях работают люди с самыми разными первыми дипломами и даже самоучки. Посетить Академию, познакомиться с педагогами и представителями сферы IT можно ежедневно, с 9 до 19 часов с понедельника по воскресенье.
С 21 по 25 февраля в академии пройдут дни открытых дверей (14+) и специальные презентация об образовании. Запись по телефону (4742) 565-145, (980) 251-60-92.
Компьютерная академия ТОП:
ул. Гагарина, д. 45А, каб. 300, 3-й этаж;
lip.top-academy.ru
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