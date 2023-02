Новый облик Липецка. Станет ли наш город IT-столицей Черноземья

Кем бы вы ни работали сейчас — бухгалтером, инженером, продавцом, агрономом — если вы хотя бы раз думали о смене профессии, то это наверняка был взгляд в сторону IT.

Тогда вы смогли бы выстраивать комфортный для себя график и трудиться из любой точки мира. Пользоваться многими материальными благами, ведь в IT-сфере крутятся большие деньги. Уже сейчас в Липецке существует более 100 IT-компаний, которые занимаются разработкой, дизайном, бизнес-аналитикой и интернет-маркетингом. Большинство из них получают гранты на развитие, благодаря поддержке администрации Липецкой области.С 2020 года в Липецке работает АНО ДПО «Академия ТОП», которая производит обучение специалистов в сфере IT в очно-дистанционном формате. Располагается она в центре города и занимает уже 2 этажа.Для большинства людей сфера IT остается одной из самых закрытых и непонятных, многие просто не знают, как к ней подступиться. На самом деле всё достижимо.Что чаще всего интересует человека, который хочет изменить свою жизнь:• Как устроиться на работу в IT? Чем этот алгоритм отличается от обычного трудоустройства?• Что должен знать и уметь специалист, чтобы гарантированно устроиться на первую работу?• На какую зарплату и карьерные возможности стоит рассчитывать?• Какую специальность выбрать и не разочароваться?• Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT.• И самая важная – где работать у нас в городе?Обучение проходит в офлайн-формате, все педагоги — практикующие специалистыДля ответов на такие вопросы в «Академия ТОП» регулярно проводит дни открытых дверей с практикующими специалистами и руководителями IT-компаний. А еще педагоги рассказывают об учебных блоках по направлению разработки программного обеспечения, компьютерной графики и дизайна.На презентациях можно узнать:• как учат в академии, кем являются преподаватели, как здесь трудоустраивают выпускников, в какие компании;• как новичку попасть в то самое IT и сколько он там будет зарабатывать. Компьютерная Академия ТОП гарантирует, что все участники презентации получат самую актуальную и нужную информацию.Кем бы вы ни работали сейчас — бухгалтером, инженером, продавцом, агрономом, — если вы хотя бы раз думали о смене профессии, то это наверняка был взгляд в сторону IT.Стать востребованным программистом или универсальным дизайнером можно всего за 2,5 года благодаря академии «Топ»Какие профессии можно получить в компьютерной академии TОП очно уже в феврале и марте:• web-разработчик (Fullstack, Frontend, Backend);• разработчик компьютерных игр;• разработчик Windows-приложений;• разработчик мобильных приложений под «Андроид»;• С++ разработчик;• графический и веб-дизайнер;• дизайнер интерьерови много других интересных и успешных IT-специальностей.После обучения студенты получают диплом международного образца на двух языках.Также на базе Академии открылся Международный московский колледж цифровых технологий с госдипломом. Для будущих студентов в марте стартуют подготовительные курсы, где можно попробовать себя в нескольких профессиях IT и понять, какая подходит именно вам, понравится ли подростку процесс обучения.Менять жизнь никогда не поздно. Тем более что как раз этой профессии можно обучиться во взрослом возрасте, этому есть масса примеров. В крупнейших компаниях работают люди с самыми разными первыми дипломами и даже самоучки. Посетить Академию, познакомиться с педагогами и представителями сферы IT можно ежедневно, с 9 до 19 часов с понедельника по воскресенье.