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Липчанин заплатит 4 000 рублей за «глупую овцу»

7 769
#оскорбление
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Липчанин заплатит 4 000 рублей за «глупую овцу»

Мужчина оскорбил женщину в здании ГИБДД.

Мировой судья судебного участка № 15 Советского судебного района Липецка рассмотрела дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 9 ноября прошлого года 38-летний мужчина в здании ГИБДД высказал в присутствии инспекторов в адрес 55-летней женщины оскорбительные слова («глупая овца»), чем унизил её честь и достоинство.

Сам мужчина в суде пояснил, что не считает данное словосочетание оскорбительным, но после вину вс же признал, принес свои извинения. Но потерпевшая эти извинения не приняла и просила суд назначить максимальное наказание.

Специалист-филолог пришёл к выводу, что данное словосочетание всё же является оскорбительным.

В результате суд оштрафовал мужчину на 4 тысячи рублей.
7 769
#оскорбление
3

Комментарии (7)

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Нонка

10 минут назад
Ну и мужик хуже бабы -за язык свой пострадал
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Нонка

12 минут назад
Ну и мужик хуже бабы -за язык свой пострадал
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Ух ты

31 минуту назад
Мужик, беги к зоозащитникам. Они ей вмиг докажут, что овцы ценнее людей и это был комплимент.
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Ха

34 минуты назад
ну и че отдал 4 рубля, но факт то остается фактом, судьбу не изменишь
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Григорьев

37 минут назад
Патриот, в цивилизованных странах даже в фильмах матом ругаются.
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Дуремар

46 минут назад
А разве это не его личное мнение?
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Патриот

57 минут назад
Налево-направо мат, а тут штраф, прям как из красной книги случай.
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