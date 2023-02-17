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сегодня, 15:38
Липчанин заплатит 4 000 рублей за «глупую овцу»
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Мужчина оскорбил женщину в здании ГИБДД.
Мировой судья судебного участка № 15 Советского судебного района Липецка рассмотрела дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 9 ноября прошлого года 38-летний мужчина в здании ГИБДД высказал в присутствии инспекторов в адрес 55-летней женщины оскорбительные слова («глупая овца»), чем унизил её честь и достоинство.
Сам мужчина в суде пояснил, что не считает данное словосочетание оскорбительным, но после вину вс же признал, принес свои извинения. Но потерпевшая эти извинения не приняла и просила суд назначить максимальное наказание.
Специалист-филолог пришёл к выводу, что данное словосочетание всё же является оскорбительным.
В результате суд оштрафовал мужчину на 4 тысячи рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 9 ноября прошлого года 38-летний мужчина в здании ГИБДД высказал в присутствии инспекторов в адрес 55-летней женщины оскорбительные слова («глупая овца»), чем унизил её честь и достоинство.
Сам мужчина в суде пояснил, что не считает данное словосочетание оскорбительным, но после вину вс же признал, принес свои извинения. Но потерпевшая эти извинения не приняла и просила суд назначить максимальное наказание.
Специалист-филолог пришёл к выводу, что данное словосочетание всё же является оскорбительным.
В результате суд оштрафовал мужчину на 4 тысячи рублей.
7 769
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