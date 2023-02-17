Происшествия

15 минут назад

Кража кофе в магазине попала на запись камеры видеонаблюдения

165
#кража

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Кража кофе в сетевом магазине на улице Стаханова попала на запись камеры видеонаблюдения. Происшествие случилось 7 февраля. Был украден кофе на сумму 2 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают неработающего ранее судимого за грабеж 25-летнего липчанина.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
165
#кража

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