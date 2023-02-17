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21-летнего ельчанина отправили на 8 лет и 7 месяцев в колонию за выдуманную кражу мопеда и наркотики

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#ложный донос #наркотики
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21-летнего ельчанина отправили на 8 лет и 7 месяцев в колонию за выдуманную кражу мопеда и наркотики

Мопед мужчина продал сам, а заявил о краже.

Елецкий городской суд вынес приговор 21-летнему мужчине по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Напомним, утром 1 августа мужчина сообщил в полицию о краже, которой не было. 31 июля в гости к ельчанину пришли трое знакомых. Мужчины вместе выпивали за домом и чинили мопед «Альфа», купленный за 11 000 рублей без документов. Потом спиртное закончилось, а денег не было. Тогда хозяин мопеда предложил друзьям его продать, а вырученные деньги пропить.

Сначала – 31 июля около 11 часов вечера мопед хотели сдать в скупку металла в районе Красного посёлка. Но там мопед не приняли, так как не было документов. Тогда среди ночи подыскали покупателя, который около полуночи заплатил за мопед 2 000 рублей. Договор купли-продажи при этом не составляли. Деньги друзья все вместе сразу пропили.

А в 3 часа ночи хозяин мопеда вернулся с гулянки домой и вдруг испугался, что мать будет его ругать за пропитый мопед, и сообщил ей, что мопед украли, когда он оставил его у подъезда в посёлке Строитель Ельца, а сам ушёл гулять со знакомыми.

Мать на утро позвонила в полицию. Парень дал объяснения по поводу обстоятельств кражи мопеда и написал заведомо ложное заявление в ОМВД России по городу Ельцу, зная, что никакой кражи не было/

В своём заявлении он просил привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности за кражу мопеда. Но потом выяснилось, что ельчанин сам продал его за 2 000 рублей и лично в руки получил эти деньги.

Как сообщает пресс-служба Елецкого городского суда, ельчанин был признан виновным в ложном доносе, в качестве наказания ему назначено 400 часов обязательных работ.

Кроме того, в суде было установлено, что этот же ельчанин незадолго до этого настоящего приговора был осужден за сбыт наркотиков в крупном размере, поэтому по совокупности преступлений ему было назначено 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в силу.
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#ложный донос #наркотики
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