Бизнес
сегодня, 08:00
Дом или квартира?
Строительная компания «Эко Дом» сделала сравнение стоимости по ипотечным программам
Многие задаются вопросом, что выгоднее дом или квартира в ипотеку. Давайте разберемся в этом вопросе.
Возьмем для примера новый дом 100 кв.м. с земельным участком и новую двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.м. Средняя рыночная стоимость 5 млн.р.
1. Рассмотрим сельскую ипотеку на строительство дома. Процентная ставка 3%. Срок 25 лет. Первоначальный взнос всего 10% - это 500 000 руб. Сумма ежемесячного платежа всего 21 339 руб.
2. Рассмотрим ипотеку с господдержкой для семей с детьми на покупку квартиры. Процентная ставка 6%. Первоначальный взнос 15%. – это 750 000 руб. Сумма ежемесячного платежа 27 382 руб.
3. Рассмотрим ипотеку на покупку квартиры. Процентная ставка 11,55%. Первоначальный взнос 20%. – это 100 0000 руб. Сумма ежемесячного платежа 40 805 руб.
Можно сравнить и сделать вывод, что при одинаковой стоимости недвижимости сельская ипотека на строительство дома самая выгодная:
- первоначальный взнос всего 10%
- сумма ежемесячного платежа меньше на 30-50% чем в других ипотечных программах.
Соответственно за 5 млн.р. вы можете купить в ипотеку двухкомнатную квартиру без ремонта, c кучей соседей и практически полным отсутствием парковки или построить дом по своему проекту на собственном земельном участке.
Строительная компания ООО «Эко Дом» является аккредитованной под сельскую ипотеку и предлагает специальные условия для каждого Заказчика.
Делайте выводы и принимайте правильные решения.
https://www.eko-dom-lip.ru/contacts
* Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк».
Подробнее об условиях: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage/
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Возьмем для примера новый дом 100 кв.м. с земельным участком и новую двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.м. Средняя рыночная стоимость 5 млн.р.
1. Рассмотрим сельскую ипотеку на строительство дома. Процентная ставка 3%. Срок 25 лет. Первоначальный взнос всего 10% - это 500 000 руб. Сумма ежемесячного платежа всего 21 339 руб.
2. Рассмотрим ипотеку с господдержкой для семей с детьми на покупку квартиры. Процентная ставка 6%. Первоначальный взнос 15%. – это 750 000 руб. Сумма ежемесячного платежа 27 382 руб.
3. Рассмотрим ипотеку на покупку квартиры. Процентная ставка 11,55%. Первоначальный взнос 20%. – это 100 0000 руб. Сумма ежемесячного платежа 40 805 руб.
Можно сравнить и сделать вывод, что при одинаковой стоимости недвижимости сельская ипотека на строительство дома самая выгодная:
- первоначальный взнос всего 10%
- сумма ежемесячного платежа меньше на 30-50% чем в других ипотечных программах.
Соответственно за 5 млн.р. вы можете купить в ипотеку двухкомнатную квартиру без ремонта, c кучей соседей и практически полным отсутствием парковки или построить дом по своему проекту на собственном земельном участке.
Строительная компания ООО «Эко Дом» является аккредитованной под сельскую ипотеку и предлагает специальные условия для каждого Заказчика.
Делайте выводы и принимайте правильные решения.
https://www.eko-dom-lip.ru/contacts
* Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк».
Подробнее об условиях: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage/
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