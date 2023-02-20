Бизнес

сегодня, 08:00

Дом или квартира?

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Дом или квартира?

Строительная компания «Эко Дом» сделала сравнение стоимости по ипотечным программам

Многие задаются вопросом, что выгоднее дом или квартира в ипотеку. Давайте разберемся в этом вопросе.

Возьмем для примера новый дом 100 кв.м. с земельным участком и новую двухкомнатную квартиру площадью 60 кв.м. Средняя рыночная стоимость 5 млн.р.

1. Рассмотрим сельскую ипотеку на строительство дома. Процентная ставка 3%.  Срок 25 лет. Первоначальный взнос всего 10% - это 500 000 руб.  Сумма ежемесячного платежа всего 21 339 руб. 
2. Рассмотрим ипотеку с господдержкой для семей с детьми на покупку квартиры. Процентная ставка 6%. Первоначальный взнос 15%. – это 750 000 руб. Сумма ежемесячного платежа 27 382 руб. 
3. Рассмотрим ипотеку на покупку квартиры. Процентная ставка 11,55%. Первоначальный взнос 20%. – это 100 0000 руб. Сумма ежемесячного платежа 40 805 руб. 


Можно сравнить и сделать вывод, что при одинаковой стоимости недвижимости сельская ипотека на строительство дома самая выгодная:
- первоначальный взнос всего 10%
- сумма ежемесячного платежа меньше на 30-50% чем в других ипотечных программах.

Соответственно за 5 млн.р. вы можете купить в ипотеку двухкомнатную квартиру без ремонта, c кучей соседей и практически полным отсутствием парковки или построить дом по своему проекту на собственном земельном участке. 

Строительная компания ООО «Эко Дом» является аккредитованной под сельскую ипотеку и предлагает специальные условия для каждого Заказчика.

Делайте выводы и принимайте правильные решения.
https://www.eko-dom-lip.ru/contacts

 * Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». 
Подробнее об условиях: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage/

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