В России

17.02.2023 12:28

Кабмин направит 1 млрд рублей на туристическую программу для школьников

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#туризм #дети

Инициатива была рассмотрена и одобрена на заседании правительства накануне.

На детскую туристическую программу, благодаря которой школьники могут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, будет направлен 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что в текущем году число регионов, участвующих в программе, увеличилось с 18 до 29. Федеральные средства позволят компенсировать их затраты на разработку специальных турпакетов для детей школьного возраста и организацию таких поездок. Предполагается, что в этом году в рамках программы не менее 200 тысяч детей смогут совершить небольшие увлекательные путешествия, обогатив свои знания и расширив кругозор.

Уточняется, что туристическая программа для школьников была запущена кабмином в прошлом году как пилотный проект и стала очень востребованной. Её главная цель – познакомить ребят с историей, традициями, культурными особенностями родного края и ближайших регионов. В 2023 году объём федерального финансирования программы вырос в два раза – с 500 млн до 1 млрд рублей.
301
#туризм #дети

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