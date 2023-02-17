Коронавирус

49 минут назад

В больницы за сутки с COVID-19 попали 13 жителей Липецкой области

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#коронавирус
В больницы за сутки с COVID-19 попали 13 жителей Липецкой области

Это рекордное количество за последние 30-ть дней. О предыдущем рекорде сообщали 15 февраля, тогда госпитализировали 10 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 114 случаев COVID-19, никто не умер. Госпитализировали 13 человек, а выздоровели 58 человек. Для сравнения: 17 февраля 2022 года были выявлены 1 203 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 178 138 случаев COVID-19, выздоровели 173 004 человека, умерли 3 954 человека.

Почти во всех регионах Черноземья отмечается рост заболеваемости COVID-19. Самый большой в Тамбовской области. Накануне там было выявлено 63 случая, а сегодня — 146. В Воронежской области за сутки выявили 327 случаев COVID-19, в Рязанской области — 77, в Тульской области — 74, в Курской области — 65, в Орловской области — 60. За последние сутки в этих регионах никто не погиб от COVID-19.

В России за сутки выявили 15 359 случаев COVID-19, госпитализировали 1 510 человек, выздоровели 11 245 человек, умерли 38 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 137 084 случая COVID-19, выздоровели 21 484 054 человека, умерли 395 727 человек.
227
#коронавирус

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