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В РФ стартовали испытания отечественного транспортного беспилотника ТрАМП
Транспортный беспилотник ТрАМП, который произведен на территории РФ, приступил к наземным испытаниям. При этом, первый полет данного БПЛА произойдет в апреле.
"Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле, проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек, пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух", — отметил источник издания.
Новейший БПЛА способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.
Ранее источник сообщал, что особенность ТрАМПа заключается в большом грузовом отсеке объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — три тысячи метров.
Уточняется, что в гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Отсек приспособлен для оснащения радиолокационным, оптическим, картографическим и иным спецоборудованием. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.
Среди особенностей ТрАМП собеседник также назвал усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенную систему спасения груза и самого аппарата, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.