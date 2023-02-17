За прошлый год в Липецкой области взяли более 7,7 тысячи ипотечных кредитов

. В среднем сумма кредита на покупку жилья составляла порядка 3 миллиона рублей, а средний срок ипотеки — 23 года/

За 2022 год жители Липецкой области получили более 7,7 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 23,5 миллиарда рублей. В среднем сумма кредита на покупку жилья составляла порядка 3 миллиона рублей, а средний срок ипотеки — 23 года. Такие данные приводит пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области.



Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2022 года снизилась до 6,9% против 8% годом ранее.



«При сложностях с выплатой ипотечного кредита можно воспользоваться правом на кредитные или ипотечные каникулы. По закону об ипотечных каникулах липчане могут взять передышку на полгода, если они попали в сложную ситуацию, а в ипотеку оформлено единственное готовое или строящееся жилье на сумму не более 15 миллионов рублей. Банк России рекомендовал банкам до конца 2023 года не начислять пени и штрафы за просрочки по жилищным кредитам, а также не выселять заемщиков из ипотечного жилья», - отмечают в Банке России.