Происшествия

49 минут назад

Автовокзал «Липецк» эвакуировали из-за приемника

2 787
#эвакуация #подозрительный предмет
2
Автовокзал «Липецк» эвакуировали из-за приемника

Вокзал не работал около часа.

Сегодня утром автовокзал «Липецк» не работал около часа. Наряды экстренных служб проверяли сообщение о подозрительном предмете.

WhatsApp Image 2023-02-17 at 09.43.01 (1).jpeg+2023-02-17-09.47.02.jpg

WhatsApp Image 2023-02-17 at 09.43.01.jpeg+2023-02-17-09.47.02.jpg

Около восьми утра охрана автовокзала обнаружила радиоприемник и сообщила о находке подозрительного предмета в экстренные службы.

Проверка длилась чуть больше часа, людей вывели из здания автовокзала, рейсы были приостановлены. Как рассказал GOROR48 начальник по транспортной безопасности вокзала Евгений Соловей, благодаря видеокамерам был найден владелец приемника. Ничего опасного в предмете не оказалось.

 
2 787
#эвакуация #подозрительный предмет
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

9 минут назад
Да уж, нормально отработали, никто не развалился. Или надо опосля, руками разводить.
ответить

Да уж

15 минут назад
Перебдели!
ответить

Еще в рубрике

На Бульваре Есенина горел «Патриот»
#МЧС #пожар
На Бульваре Есенина горел «Патриот»

7 минут назад

Происшествия
На территории зоологического заказника задержали подозреваемых в незаконной охоте
#браконьерство #охота
8
На территории зоологического заказника задержали подозреваемых в незаконной охоте

сегодня, 09:17

Происшествия
В ДТП на Баумана пострадали два человека
#ДТП
3
В ДТП на Баумана пострадали два человека

вчера, 16:44

Происшествия
«Лада» сгорела в гараже на улице Смородина
#МЧС #пожар
«Лада» сгорела в гараже на улице Смородина

вчера, 16:39

Происшествия
Пранкеры обвинили липецкого школьника в осквернении Вечного огня
#хулиганство #вандализм
4
Пранкеры обвинили липецкого школьника в осквернении Вечного огня

вчера, 14:48

Происшествия
Из загородного дома липчанки украли мебель
#кража
8
Из загородного дома липчанки украли мебель

вчера, 14:25

Происшествия