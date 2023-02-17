Автовокзал «Липецк» эвакуировали из-за приемника

Вокзал не работал около часа.

Сегодня утром автовокзал «Липецк» не работал около часа. Наряды экстренных служб проверяли сообщение о подозрительном предмете.Около восьми утра охрана автовокзала обнаружила радиоприемник и сообщила о находке подозрительного предмета в экстренные службы.Проверка длилась чуть больше часа, людей вывели из здания автовокзала, рейсы были приостановлены. Как рассказал GOROR48 начальник по транспортной безопасности вокзала Евгений Соловей, благодаря видеокамерам был найден владелец приемника. Ничего опасного в предмете не оказалось.