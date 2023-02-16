В России

7 минут назад

Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК

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#ЖКХ
Торгово-промышленная палата разработала законопроект о так называемом претензионном порядке урегулирования споров между управляющими компаниями (УК) и собственниками жилья. Документ планируется направить в профильный комитет Госдумы. С его содержанием ознакомились «Известия». Речь идет о претензиях на качества работы УК — по управлению, ремонту, содержанию домов, дворов и так далее.

До того, как обращаться с жалобой в органы контроля и надзора (ГЖИ), а также в суд, граждане будут обязаны предварительно написать претензию самому исполнителю услуги, пояснила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Если УК не решит проблему в течение 10 дней, жители смогут обращаться в суд и надзорные органы.

«Если УК не ответит и люди обратятся в суд, за отсутствие действий со стороны компании можно будет взыскать с нее потребительский штраф», — отметила Сусана Киракосян.

Кроме того, если такое предложение будет принято, то отсутствие реакции со стороны управдома должно стать отягчающим обстоятельством при проведении проверки, уверен эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. К примеру, следует увеличить стандартный штраф на 10%, добавил он.
Как показывает правоприменительная практика, люди зачастую обращаются в ГЖИ и суд, не направив заявление в УК, говорится в пояснительной записке к проекту. Сегодня в судах дела о жилищных спорах занимают первое место, их число уже перевалило за 10 млн и продолжает расти. 

20
#ЖКХ

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