Общество
18 минут назад
В Липецкой области на 70,9% выросло количество судебных дел по долевому строительству
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Также в судах рассмотрели 1023 дела об оплате труда и 128 о восстановлении на работе.
Судебная система Липецкой области подвела итоги работы в 2022 году.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году судами области рассмотрено свыше 1,5 тысячи дел по спорам, возникающим из трудовых отношений, что на 193 дела больше, чем в 2021 году, в том числе были 1023 дела об оплате труда и 128 о восстановлении на работе. Удовлетворено 1 280 исков (84,2%).
«В подавляющем большинстве случаев рассмотрение таких дел завершается восстановлением нарушенных трудовых прав граждан», - отмечают в пресс-службе судебной системы.
На 23,4% возросло количество споров о защите прав потребителей, всего рассмотрено 695 таких дел.
Число дел, связанных с участием в долевом строительстве, возросло на 70,9%, всего рассмотрено 55 таких споров.
Главный судья региона Александр Карташов подчеркнул, что суды продолжают работать с опорой на социальную составляющую. Судебная система региона проводит значительную работу по защите трудовых, социальных, пенсионных и иных законных прав граждан.
– Обманутые дольщики, банковские вкладчики, сотрудники предприятий, дети сироты – это их права защитил суд, опиравшийся на непреложную букву закона, – отметил Александр Карташов.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году судами области рассмотрено свыше 1,5 тысячи дел по спорам, возникающим из трудовых отношений, что на 193 дела больше, чем в 2021 году, в том числе были 1023 дела об оплате труда и 128 о восстановлении на работе. Удовлетворено 1 280 исков (84,2%).
«В подавляющем большинстве случаев рассмотрение таких дел завершается восстановлением нарушенных трудовых прав граждан», - отмечают в пресс-службе судебной системы.
На 23,4% возросло количество споров о защите прав потребителей, всего рассмотрено 695 таких дел.
Число дел, связанных с участием в долевом строительстве, возросло на 70,9%, всего рассмотрено 55 таких споров.
Главный судья региона Александр Карташов подчеркнул, что суды продолжают работать с опорой на социальную составляющую. Судебная система региона проводит значительную работу по защите трудовых, социальных, пенсионных и иных законных прав граждан.
– Обманутые дольщики, банковские вкладчики, сотрудники предприятий, дети сироты – это их права защитил суд, опиравшийся на непреложную букву закона, – отметил Александр Карташов.
95