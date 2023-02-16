Общество

18 минут назад

В Липецкой области на 70,9% выросло количество судебных дел по долевому строительству

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#суд
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В Липецкой области на 70,9% выросло количество судебных дел по долевому строительству

Также в судах рассмотрели 1023 дела об оплате труда и 128 о восстановлении на работе.

Судебная система Липецкой области подвела итоги работы в 2022 году.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в прошлом году судами области рассмотрено свыше 1,5 тысячи дел по спорам, возникающим из трудовых отношений, что на 193 дела больше, чем в 2021 году, в том числе были 1023 дела об оплате труда и 128 о восстановлении на работе. Удовлетворено 1 280 исков (84,2%).

«В подавляющем большинстве случаев рассмотрение таких дел завершается восстановлением нарушенных трудовых прав граждан», - отмечают в пресс-службе судебной системы.

На 23,4% возросло количество споров о защите прав потребителей, всего рассмотрено 695 таких дел.

Число дел, связанных с участием в долевом строительстве, возросло на 70,9%, всего рассмотрено 55 таких споров.

Главный судья региона Александр Карташов подчеркнул, что суды продолжают работать с опорой на социальную составляющую. Судебная система региона проводит значительную работу по защите трудовых, социальных, пенсионных и иных законных прав граждан.

– Обманутые дольщики, банковские вкладчики, сотрудники предприятий, дети сироты – это их права защитил суд, опиравшийся на непреложную букву закона, – отметил Александр Карташов.
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#суд
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