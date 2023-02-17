Общество

сегодня, 08:00

В проблемном общежитии на улице Астраханская начался капитальный ремонт

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В проблемном общежитии на улице Астраханская начался капитальный ремонт

В этом году в рамках реализации региональной программы будет отремонтировано 21 общежитие. Так, в доме №15 по улице Астраханской раньше срока началась замена сетей электроснабжения.

В многоэтажке, где проживают более 100 семей, планируется обновить сети холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, крышу, фасад и подвал.

Напомним, общежитие нуждалось в серьезном ремонте – в подвале текла канализация, местами были повреждены проводка и система водоснабжения. Жильцы просили представителей городской и областной администраций помочь с переносом капитального ремонта, который стоял в плане на 2029 год.

Весной прошлого года было проведено выездное совещание, в ходе которого определен фронт работ для создания комфортных условий в данном доме. В итоге были очищены и осушены подвальные помещения, а срок капитального ремонта перенесен на 2023 год. После завершения работ на уровне муниципалитета будет рассмотрен вопрос о ремонте мест общего пользования.

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