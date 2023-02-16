За возможность заработать на вывозе старых шин с улиц Липецка боролись четыре конкурента

В итоге вместо 174 тонн такого мусора победитель аукциона соберет для дальнейшей утилизации 564 тонны изношенной резины.

Сегодня управление главного смотрителя Липецка подвело итоги аукциона на сбор и вывоз изношенных шин с городских улиц и дворов в этом году. По данным пресс-службы мэрии, торги выиграло ООО «Союзрубин – Втормет», резидент МБУ «Технопарк-Липецк».



Цена контракта – 999 959 рублей. Заказчик, управление главного смотрителя, был готов заплатить за вывоз тонны шин 5 716 рублей. На торги заявились четыре участника, которые сбивали цену, исходя из понятных только им соображений. Победитель аукциона упал на 69%, предложив вывозить тонну шин за 1 772 рубля. В итоге вместо 174 тонн изношенной резины «Союзрубин – Втормет» обязан собрать для дальнейшей утилизации 564 тонны шин и покрышек. Кстати, перерабатывать их будет другой резидент липецкого «Технопарк», фирма «Zircon».



Такого рода победы на муниципальных торгах вызвали вопросы у депутата Липецкого горсовета Игоря Подзорова. Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству он привел другой пример странного, по его мнению, поведения на торгах. Обращаясь к организатору закупок, главному смотрителю Липецка Виталию Лесных, депутат спросил, как так вышло, что по одному контракту на вывоз 10 000 тонн мусора мэрия заплатила 7 миллионов рублей, а по другому, за вывоз такого же количества отходов, – 20 миллионов.



– В чем причина трехкратного роста цены на закупку одной и той же услуги? – спросил Игорь Подзоров.



Виталий Лесных сослался на то, что на один аукцион могут заявиться сразу несколько конкурентов, а на другой – или один, или вовсе никого.



– Можно ли говорить о сговоре среди подрядчиков? – задался еще одним вопросом депутат.



– Затрудняюсь сказать, – ответил главный смотритель Липецка.