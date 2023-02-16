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Липецкая вечЁрка: умершие от свиного гриппа, 300 миллионов с летчика, и спасение из искореженного автомобиля
Сегодня, 16 февраля, стало известно о гибели от свиного гриппа трех жителей Липецка, в том числе младенца, министерство обороны не теряет надежды взыскать с липецкого летчика, повредившего в воздухе самолет, 300 миллионов рублей, и спасатели вытащили двух человек из покореженного в аварии автомобиля.
Министерство обороны подало кассационную жалобу на приговор Тамбовского гарнизонного суда в отношении пилота Су-34, повредившего в воздухе самолет. 5 сентября 2019 года над поселком Инициатор Лебедянского района столкнулись два СУ-34 Липецкого авиацентра. Один из самолетов потерял комплекс радиоэлектронного противодействия, второй получил повреждения фюзеляжа и двигателя. Летчикам удалось посадить поврежденные машины.
Суд признал виновным в случившемся одного из летчиков и назначил наказание два года условно с выплатой компенсации в три миллиона рублей. Министерство обороны надеется увеличить эту сумму в сто раз. Большинство комментаторов встали на защиту пилота.
— Не фортануло, не повезло, хотел понтануться перед салагой, но че-то пошло не по плану, — предположил Ах.
— А он что самолет в кредит или ипотеку брал, вообще с ума сошли, — возмутился Сева.
— У меня дед только расплатился за Титаник (капитаном был), — доложил Сергей.
— Теперь понятно почему капитан корабля предпочитает тонуть вместе с ним, — пришел к выводу qwerty.
— Единицы способны взять на себя такую ответственность — покорять такую технику и нести такую материальную ответственность. Наказание должно быть соизмеримым с возможностью человека возместить ущерб, — считает Гостья1.
С мэрии Липецка взысканы 40 917 рублей в пользу 11-летней девочки, которую летом прошлого года на улице Аносова искусала собака. Компенсация 917 рублей — это деньги, потраченные семьей на лекарства, 40 000 — моральный ущерб.
Стоит добавить, что в прошлом году по искам прокуроров в пользу покусанных собаками 11-ти детей взыскано более четверти миллиона рублей, как с владельцев домашних животных, так и с муниципалитетов.
Сегодня на улице Баумана столкнулись автомобили «Хендай» и «Шкода». Столкновение было настолько сильным, что из покореженного «Хендая» двух пострадавших пассажиров пришлось извлекать спасателям. Позже инспекторы ДПС обнаружили у одного из участников аварии признаки опьянения.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 31-летний водитель автомобиля «Хендай» не уступил дорогу 38-летнему водителю «Шкоды».
— Куда вы летите, мужчины?! Жизнь-то одна! — спросила Буша.
За прошлые сутки на дорогах области пострадали два человека, один погиб — на дороге Усмань-Поддубровка-Воробьевка автомобиль «Лифан» врезался в прицеп грузовика «МАЗ». 61-летний водитель легковушки погиб на месте.
— Когда езжу удивляет, что у людей исчез инстинкт самосохранения, все летят, не обращая на состояние дороги в связи с осадками. Влажность решает, какая сегодня дорога, а не шипованная резина. Пять минут роли не сыграет, — написал Эх.
Электорат