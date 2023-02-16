Липецкая вечЁрка: умершие от свиного гриппа, 300 миллионов с летчика, и спасение из искореженного автомобиля

Сегодня, 16 февраля, стало известно о гибели от свиного гриппа трех жителей Липецка, в том числе младенца, министерство обороны не теряет надежды взыскать с липецкого летчика, повредившего в воздухе самолет, 300 миллионов рублей, и спасатели вытащили двух человек из покореженного в аварии автомобиля.