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«Лада» сгорела в гараже на улице Смородина

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#МЧС #пожар
«Лада» сгорела в гараже на улице Смородина
Вечером 15 февраля на улице Смородина в селе Боринское Липецкого района в гараже из профтрубы сгорел автомобиль «Лада», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В тот же вечер пожар возник в жилом доме на улице Береговой села Нижнее Чесночное Воловского района. Огонь повредил потолочное перекрытие на площади два квадратных метра.
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#МЧС #пожар

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