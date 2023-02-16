«Лада» сгорела в гараже на улице Смородина

Вечером 15 февраля на улице Смородина в селе Боринское Липецкого района в гараже из профтрубы сгорел автомобиль «Лада», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



В тот же вечер пожар возник в жилом доме на улице Береговой села Нижнее Чесночное Воловского района. Огонь повредил потолочное перекрытие на площади два квадратных метра.

