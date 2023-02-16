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Роспотребнадзор усилил санитарно контроль из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее

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#вирус Марбург #вспышка

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус передается человеку от фруктовых летучих мышей.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на российской границе в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее.

Роспотребнадзор сообщает, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Экваториальной Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург, являющегося одним из наиболее опасных вирусов в мире. На данный момент зарегистрировано 9 летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость, - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, - сообщается в пресс-релизе.

Роспотребнадзор предлагает учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок и выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

Подчеркивается, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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#вирус Марбург #вспышка

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