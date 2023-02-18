Зачем мореплавателю печать на ягодице и серьга в ухе

Однажды восьмиклассник Роман Смирных ушел на плоту в дальнее плавание и в итоге побывал на тысячах рек, покорил почти все моря и океаны.

Роман Смирных из села Конь-Колодезь, пожалуй, один из немногих жителей области, если не единственный, участвовавший в трех кругосветных путешествиях на яхте. Он прошел все океаны и большинство морей. Яхта «Апостол Андрей», на которой он ходил матросом и боцманом, стала первым судном этого класса прошедшим северным морским путем, за что экипаж, в том числе Роман Смирных, удостоены медалью «За заслуги перед Отечеством».Роман Смирных родом из Воронежской области, из Поворино. Однажды, проезжая село Конь-Колодезь, которое, как известно, является вотчиной адмиральской династии Сенявиных, присмотрел себе домик. Купил его, и перебрался в Конь-Колодезь жить. На месте старого дома он построил практически новый и превратил его в морской музей. К слову, дом находится неподалеку от музея-усадьбы флотоводцев Сенявиных. Так, что Конь-Колодезь по праву называется самым морским селом региона.Роман Смирных достаточно известный моряк в кругах путешественников. Он участвовал в трех кругосветных походах капитана Николая Литау на крейсерской яхте «Апостол Андрей». Мы побывали в гостях у путешественика.— Первый свой дальний поход я совершил в восьмом классе на надувном матрасе по реке Хопёр, от дома отдыха Петровский до Поворино, — вспоминает Роман Смирных. — Прошел на нем километров 25. Когда вернулся, серьезно получил от родителей: о походе я их не предупредил.После похода на плоту Роман модернизировал маленькую отцовскую дюралевую лодку. Затем ее утопил и отправился в поворинский кружок судомоделизма. После школы пытался поступить в мореходку, но на медкомиссии подвело зрение. Окончил воронежский политех, работал на «номерном» военном заводе в Закарпатье, после чего уехал на БАМ.В Тынде Роман Смирных работал в центре космической связи «Орбита», а между делом всерьез занялся водным туризмом, проводил сплавы по сибирским рекам.— Работал сутки через трое, времени было достаточно, чтобы заниматься любимым хобби, —говорит Роман Смирных.Пока жил в Тынде, вел детскую секцию парусного туризма, прошел на каяках, байдарках и прочих плавсредствах множество рек Сибири и Дальнего Востока, Алтая, Камчатки и Сахалина. Болел тайгой, походами, большими и малыми реками севера, полными опасностей, порогов и перекатов.— Первый большой поход был на Сахалин. Тогда известный мастер Анатолий Кулик стал делать впервые в стране тримараны, и вот я купил у него один и отправился на море. Я был первым, кто использовал тримаран на море, — продолжает Роман Смирных. – Вместе с приятелем из Сахалина мы пытались обойти на тримаране весь остров. Из-за ветров за месяц с небольшим удалось обойти только южную часть Сахалина. Получили кучу удовольствий! Виды – потрясающие! Столько было необычных знакомств – с краболовами, рыбаками. Поразили стоявшие вдоль побережья танки ИС-2. Они были брошены, кругом лежали снаряды. Блиндажи, заполненные боеприпасами. Это были остатки укрепрайона, который наши устроили на месте бывшего подземного японского военного завода. Там неподалеку располагалось лежбище сивуча, жир которых применялся при производстве взрывчатых веществ. И вокруг – ни души. Брошено оказалось всё. Шел 1996 год, стране было ничего не нужно. Изначально же укрепления предназначались для отражения возможных нападений со стороны моря.В середине 90-х в Твери на вагоностроительном заводе началось строительство 16-метровой крейсерской яхты. Параллельно строительству будущий капитан судна Николай Литау набирал команду.— Время было тяжелое. На станции «Орбита» полгода не платили зарплату. Я получил приглашение работать в Москве, заниматься охранными системами. К тому времени у меня набралась приличная фильмотека, снятая в походах по Байкалу, по Сахалину, и я собрал всё и отправился на телевидение, на Шаболовку. Познакомился там с ведущим программы «Пилигрим» Станиславом Покровским, рассказал и показал весь отснятый на небольшую камеру материал, и вместе с ним начал мы начали монтировать один большой фильм. Так засветился на «России-1». Потом меня пригласили в программу «Тема» с Гусманом. Одна знакомая мне рассказала о Николае Литау, который состоял в клубе путешественника Дмитрия Шпаро и набирал команду на яхту. Я пришел к нему, он предложил мне должность матроса. Сначала я попал в резерв, а потом освободилось место, и я стал членом команды. Причем, яхта уже была построена к тому моменту. Я еще когда жил в Тынде и видел репортаж, как яхту вывозят с завода. Но к команде я присоединился на Камчатке, куда она уже пришла в рамках первой ее кругосветки. На самолете прилетел на Камчатку и явился на борт…Название «Апостол Андрей» яхте дал патриарх Московский и всея Руси Алексий II, после того как сам лично ее осветил. В кругосветное путешествие яхта отправилась из Москвы. Прошла по каналам со сложенными мачтами, шла по Волге, Свири, вышла в Неву в Питербурге, далее в Финский залив, в Балтику, потом пошла в меридиональным направлении, обогнув Европу, Африку, через Индийский океан, Австралию - на Камчатку. Это была «фишка» того похода капитана Литау – пройти, не прижимаясь к берегам.Роман Смирных стал членом команды «Апостола Андрея». На яхте путешественники отправились во вторую часть первой кругосветки – через Северный ледовитый океан домой.— Когда я присоединился к команде, яхта стояла на ремонте на базе ВМФ, в бухте Завойко. Военные моряки завидовали нам жутко! Сами они в то время стояли. Не было ни топлива, ни нормального довольствия, ничего, — продолжает свой рассказ путешественник. — Капитан Литау намеревался пройти севморпутем под парусами. Этого еще не делал никто! После ремонта мы пошли на штурм северного морского пути. Ледовая обстановка в том году оказалась ужасной, и нам за одну навигацию пройти не удалось. Мы пытались штурмовать пролив Вилькицкого, это самая северная часть, но у нас не получилось.Если посмотреть на карту, то путь «Апостола Андрея» даже до пролива Вилькицкого – впечатляет. Берингово море, Чукотское, Восточно-Сибирское, море Лаптевых… У пролива Вилькицкого началось обледенение яхты, она просела сантиметров на 20. Путешественники решили возвращаться. В самый серверный порт страны —Тикси пришли, уже ломая лёд губы Буор-Хая. Яхту законсервировали до следующей навигации, и путешественники военно-транспортной авиацией разлетелись по домам.Перезимовав, собрались в Тикси. Навигация началась там 25 июля, когда ушел лёд. И со второй попытки экипаж «Апостола Андрея» прошел северным морским путем.— Преодолели пролив Вилькицкого, мыс Челюскина, пришли на Диксон, посетив несколько полярных станций. Единственной работающей тогда была станция Стерлигова, остальные стояли заброшенные. Было обидно. Потому, что на них было всё — от хлебопекарных машин до сложного оборудования, все можно было запустить и жить. Затем, обогнув Скандинавию, пройдя норвежские шхеры, а это незабываемое зрелище, скалы высотой километр вокруг тебя, вверху мосты, а по ним бегут грузовики, вернулись в Петербург. Там нас встречали торжественно. Так закончился первый этап «Большой восьмерки», как называл свой поход экипаж «Андрея Первозванного».Второй «шаг восьмерки» экипаж яхты сделал только в 2002 году.— Обошли вокруг Америку, прошли мыс Горн, побывали в Антарктиде на нашей полярной станции «Беллинсгаузен». Кстати, обошедшим мыс Горн морякам прокалывают ухо и можно официально, безо всяких половых предрассудков носить серьгу. Прокалывают то ухо, каким ты будешь к мысу Горн. Мы же обходили мыс Горн нетрадиционным способом – против господствующих ветров. Вплотную к берегам мы его не обходили, сначала дошли до Антарктиды, затем поднялись к мысу Горн. Причем, кроме права – носить серьгу, после мыса горн моряк может класть ноги на стол в портовом кабаке и писать против ветра. Такие морские традиции, юмор моряков. Уши нам прокол член экипажа, журналист Алексей Старков, и подарил всем по золотой серьге, — смеется Роман Смирных.Еще одна морская традиция была соблюдена членами «Апостола Андрея» во время пересечения экватора. Тем, кто пересек экватор, ставят на ягодицу печать с трезубцем Нептуна.В Антарктиде экипаж совершил пешее путешествие на остров Ардли. Его организовали полярники со станции «Беллинсгаузена». На Ардли огромное лежбище пингвинов.— Ардли и континентальную Антарктиду соединяет небольшой перешеек. Во время отливов его видно. А когда прилив, он скрывается под водой. Времени до прилива у нас было мало. Капитан Литау одного пингвина поймал. Он рассказал, что на ощупь пингвин «очень жесткой конструкции», как березовое полено. Но пробыть долго на Ардли нам не довелось. Начался прилив, и срочно надо было убегать. Причем не из-за воды. На этом узком перешейке во время приливов появлялись морские леопарды. Они охотятся за пингвинами, ну и за всем живым. Человек для него тоже не такая уж и крупная добыча. Потому нам пришлось ретироваться, пока леопард не вышел на охоту…Впрочем, с пингвинами Роману Смирных в морях и океанах, на разных островах, приходилось видиться не раз.За то время пока Роман был членом экипажа яхты «Апостол Андрей», матросом, а затем боцманом, он принял участие в трех кругосветных путешествиях. Одно прошел полностью, одно наполовину, следующее – на треть.В морской усадьбе путешественника, где полно всякой морской всячины: позвонков китов, клыков моржей и челюстей акул, африканских масок и поделок полинезийских и австралийских племен, есть и пара лодок, а также большая шлюпка немецкого корабля. Ее он купил, чтобы летом походить по Дону с местной ребятней. Дон считает очень интересной рекой, а Воронеж, ниже Липецка, и вплоть до одноименного города – самой живописной. Роман уже устраивал путешествие по Воронежу для своих друзей, видавших многое, но даже старые морские волки были впечатлены заводями нашей мичуринско-липецко-воронежской реки - колыбели флота российского, его островками и природой по берегам.Бывает в гостях у Романа Алексеевича в Конь-Колодезе и капитан «Апостола Андрея» Николай Литау. Капитан Литау заезжает и в Липецк к родственникам известного путешественника трагически погибшего в Бискайском заливе, Евгения Смургиса, с которым был знаком и дружил. Смургис первым прошел северный морской путь на весельной лодке, Литау с экипажем «Апостола Андрея» — первым на яхте.В планах Романа Смирных – развитие речного туризма на Дону и Воронеже, работа с детьми, самыми частыми гостями в его морском музее. Боцман «Апостола Андрея» подружился с директором музея-усадьбы Сенявиных Анной Тамбовцевой, и вместе с ней планирует серьезно встряхнуть наши сухопутные места.