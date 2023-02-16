Сколько липчане могут сэкономить на связи с пакетными тарифами «Ростелекома»?

В прошлом году более девяти с половиной тысяч жителей Липецкой области подключили пакеты услуг «Ростелекома», включающие с мобильную связь. Годом ранее выбор в пользу комбинированных тарифов сделали семь с половиной тысяч клиентов. Таким образом, популярность комплексных планов среди новых абонентов провайдера выросла почти на 40 %.

Как подсчитали аналитики компании, стоимость нескольких услуг, объединенных одним пакетом, на 30-40 % ниже, чем при покупке по отдельности. Сумма ежемесячной экономии может достигать 1 500 рублей.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Тарифы многих провайдеров включают сразу несколько услуг. Однако “Ростелеком” пошел дальше: мы предлагаем “конструктор”, сервисы которого пользователь настраивает самостоятельно. Абонент выбирает оптимальную скорость интернета, количество минут мобильной связи, набор каналов и интерактивного ТВ в онлайн-кинотеатре Wink (18+). Только за декабрь липчане, подключившие комплексные тарифы, сэкономили в общей сумме около восьми с половиной миллионов рублей».

Людмила Трубицына, жительница Липецка:

«Много лет у меня был домашний интернет от одного провайдера, а симка – от другого. Но осенью родственники купили новую квартиру, подключили там интернет “Ростелекома”, а вместе с ним перешли на мобильную связь этого оператора. По их словам, стало не только гораздо проще следить за состоянием лицевого счета, но удалось еще и неплохо сэкономить. Я последовала их примеру. В итоге, номер телефона сохранила, а за связь в январе заплатила почти в два раза меньше, чем обычно».

Для новых абонентов «Ростелекома» сейчас действует предложение «Технологии выгоды. Лучший старт». Оно включает безлимитный домашний интернет на скорости 100 Мбит/с, доступ к 141 каналу интерактивного ТВ от Wink, а также 1200 минут и 50 Гб мобильного интернета. В течение первых 90 дней абонентская плата составит 555 рублей в месяц.

Получить консультацию по услугам связи можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 450 0150.





