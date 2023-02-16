Общество

сегодня, 14:53

Лауреатов премии имени Алексея Липецкого выберут заново

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#премия
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Лауреатов премии имени Алексея Липецкого выберут заново

О результатах работы конкурсной комиссии станет известно в конце февраля.

Впервые за всю историю существования премии имени Алексея Липецкого в городе не смогли с первого раза определиться с ее лауреатами. Напомним, в прошлом году председатель правления ЛОО ООО «Союз писателей России» Андрей Новиков, директор ЛРО ОООП «Литературное сообщество писателей России» Николай Калтыгин и председатель правления ЛОО СП «Воинское содружество» Валентин Баюканский пожаловались в Липецкий горсовет, Счетную палату города, мэрию, прокуратуру области, региональное правительство и даже в приемную отделения партии «Единая Россия» на необъективное, по их мнению, решение жюри премии.  

В результате депутаты  горсовета завернули документы, представленные жюри, рекомендовав расширить состав конкурсной комиссии премии. В ее состав вошли прозаик и драматург Александр Пономарев, писатель и популяризатор чайной кулинарии Валентин Баюканский, детский писатель и поэт Виктор Курасов (Благодарный), поэт Алексей Никулин и депутат Светлана Тюнина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, в течение двух месяцев члены обновленной конкурсной комиссии изучали работы соискателей премии. Планируется, что до конца февраля состоится итоговое заседание комиссии, на котором будут озвучены и запротоколированы оценки жюри. После чего документ передадут на утверждение в городской Совет депутатов.

— Перечитала произведения, баллы поставила. Выделила тех, кто на мой взгляд достоин этой премии. Я выбирала, как обычный читатель: увлекло чтение, заставило задуматься, нашло отклик. Литераторы — люди тонко чувствующие и то, что произошло, мне кажется, связано с тем, что были непрозрачны условия конкурса — это вызвало протест. Чтобы этого не было впредь, надо делать конкурс прозрачным и привлекать в жюри разных людей, — рассказала GOROD48 член конкурсной комиссии Светлана Тюнина.      

Премия имени Алексея Липецкого (единственный коренной липчанин из всех известных местных писателей) учреждена городским Советом депутатов в 2013. Ее вручают раз в два года в четырех номинациях: «За лучшую книгу прозы», «За лучший поэтический сборник», «За лучшую книгу для детей» и «За лучшее краеведческое издание, связанное с городом Липецк». Лауреаты премии получают по 50 000 рублей.
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#премия
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Комментарии (1)

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неоднозначник

14 минут назад
сколько читателей у современных липецких писателей ? может быть все описанное касается узкого круга лиц\классическая буря в стакане воды ?
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