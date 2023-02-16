Из загородного дома липчанки украли мебель

Пропали кухонный гарнитур, стол и диван.

15 февраля в Добринском районе в полицию обратилась 30-летняя липчанка: женщина заявила о краже мебели из ее загородного дома.Как сообщает пресс-служба полиции, из дома в селе Нижняя Матренка в период с 10 января по 15 февраля украли кухонный гарнитур, стол и диван. Ущерб потерпевшая оценила в 30 000 рублей.В краже подозревают неработающих местных жителей: одному из них 26 лет, второму 37 лет. Один мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков.Подозреваемые мебель поделили и оставили себе, сейчас она изъята.