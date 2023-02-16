Происшествия
19 минут назад
Из загородного дома липчанки украли мебель
Пропали кухонный гарнитур, стол и диван.
15 февраля в Добринском районе в полицию обратилась 30-летняя липчанка: женщина заявила о краже мебели из ее загородного дома.
Как сообщает пресс-служба полиции, из дома в селе Нижняя Матренка в период с 10 января по 15 февраля украли кухонный гарнитур, стол и диван. Ущерб потерпевшая оценила в 30 000 рублей.
В краже подозревают неработающих местных жителей: одному из них 26 лет, второму 37 лет. Один мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков.
Подозреваемые мебель поделили и оставили себе, сейчас она изъята.
Как сообщает пресс-служба полиции, из дома в селе Нижняя Матренка в период с 10 января по 15 февраля украли кухонный гарнитур, стол и диван. Ущерб потерпевшая оценила в 30 000 рублей.
В краже подозревают неработающих местных жителей: одному из них 26 лет, второму 37 лет. Один мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков.
Подозреваемые мебель поделили и оставили себе, сейчас она изъята.
Однако