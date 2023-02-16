Происшествия

19 минут назад

Из загородного дома липчанки украли мебель

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#кража
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Из загородного дома липчанки украли мебель

Пропали кухонный гарнитур, стол и диван.

15 февраля в Добринском районе в полицию обратилась 30-летняя липчанка: женщина заявила о краже мебели из ее загородного дома.

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Как сообщает пресс-служба полиции, из дома в селе Нижняя Матренка в период с 10 января по 15 февраля украли кухонный гарнитур, стол и диван. Ущерб потерпевшая оценила в 30 000 рублей.

В краже подозревают неработающих местных жителей: одному из них 26 лет, второму 37 лет. Один мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

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Подозреваемые мебель поделили и оставили себе, сейчас она изъята.
1 227
#кража
2

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Однако

5 минут назад
А я подумал, что дрова на шашлык были нужны...
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