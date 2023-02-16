Погода в Липецке

46 минут назад

Завтра в Липецкой области будет морозно и бесснежно

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#мороз
Завтра в Липецкой области будет морозно и бесснежно

17 февраля Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – ожидается морозная без осадков погода. 

18 и 19 февраля под влиянием очередного атлантического циклона повсеместно пройдет снег различной интенсивности. Температурный фон повысится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 февраля – 7-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы, 19 февраля – 1-2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем – от -3 до -8 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -11 до -13, днем она составит от -5 до -7 градусов.

День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градусов мороза. 

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#мороз

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