Завтра в Липецкой области будет морозно и бесснежно

17 февраля Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – ожидается морозная без осадков погода.

18 и 19 февраля под влиянием очередного атлантического циклона повсеместно пройдет снег различной интенсивности. Температурный фон повысится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 17 и 18 февраля – 7-9 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы, 19 февраля – 1-2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -11 до -13, днем она составит от -5 до -7 градусов.



День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 34 градусов мороза.



