В России

41 минуту назад

ЦБ РФ продлит ограничения на снятие наличной валюты после 9 марта

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#валюта #экономика

Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта.

Банк России намерен продлить действие ограничений на снятие валюты после 9 марта, - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, она не видит оснований для повышения лимита на перевод валюты физическим лицам.

В настоящее время снять можно только 10 тысяч долларов или эквивалент в евро, если деньги были внесены на счета до 9 марта 2022 года. Средства с валютных вкладов можно получить в рублях, - пишет "Ъ".

Центробанк России ввел ограничение на снятие валюты и ее продажу 9 марта 2022 года. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Изначально срок действия ограничения составлял полгода, но в сентябре меру продлили еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.
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#валюта #экономика

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