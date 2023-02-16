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41 минуту назад
ЦБ РФ продлит ограничения на снятие наличной валюты после 9 марта
Ограничение на снятие наличной валюты в России будет продлено после 9 марта.
Банк России намерен продлить действие ограничений на снятие валюты после 9 марта, - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, она не видит оснований для повышения лимита на перевод валюты физическим лицам.
В настоящее время снять можно только 10 тысяч долларов или эквивалент в евро, если деньги были внесены на счета до 9 марта 2022 года. Средства с валютных вкладов можно получить в рублях, - пишет "Ъ".
Центробанк России ввел ограничение на снятие валюты и ее продажу 9 марта 2022 года. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Изначально срок действия ограничения составлял полгода, но в сентябре меру продлили еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.
По ее словам, она не видит оснований для повышения лимита на перевод валюты физическим лицам.
В настоящее время снять можно только 10 тысяч долларов или эквивалент в евро, если деньги были внесены на счета до 9 марта 2022 года. Средства с валютных вкладов можно получить в рублях, - пишет "Ъ".
Центробанк России ввел ограничение на снятие валюты и ее продажу 9 марта 2022 года. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Изначально срок действия ограничения составлял полгода, но в сентябре меру продлили еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.