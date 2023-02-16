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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла
В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла.
Землетрясение интенсивностью 5,9 балла произошло в акватории озера Байкал, - передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.
Эпицентр подземных толчков находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное.
"В Иркутской области в 10.35 (05.35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет.
Уточняется, что объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что у берегов Камчатки в течение одного дня произошло три землетрясения магнитудами 4,7; 5,3 и 5,8.
6 февраля в Турции произошло масштабное землетрясение, унесшее жизни более 35 тыс. человек. После турецкого землетрясения последовало 3170 афтершоков. В Сирии, по разным данным, от подземных толчков, произошедших в этот же день, погибли от 1,5 до 3 тыс. человек.
Эпицентр подземных толчков находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное.
"В Иркутской области в 10.35 (05.35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет.
Уточняется, что объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что у берегов Камчатки в течение одного дня произошло три землетрясения магнитудами 4,7; 5,3 и 5,8.
6 февраля в Турции произошло масштабное землетрясение, унесшее жизни более 35 тыс. человек. После турецкого землетрясения последовало 3170 афтершоков. В Сирии, по разным данным, от подземных толчков, произошедших в этот же день, погибли от 1,5 до 3 тыс. человек.