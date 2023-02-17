Наряды для чучел Зимы шьют в ателье

20 февраля начинается масленичная неделя и липецкие парки уже готовятся к проводам зимы — в одном из городских ателье размещены заказы на пошив нарядов для чучел Зимы. Самые большие чучела, высотой шесть метров, установят в Нижнем парке и парке Победы. В остальных парках чучела будут четырехметровыми.



На одно чучело требуется несколько десятков метров материи: на юбку — 40 метров, блузку — 12 метров, платок — восемь. Устанавливать чучела в парках планируют в субботу, 25 февраля, рассказал GOROD48 раместитель директора МАУ «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Демин.



Уже несколько лет места масленичных гуляний оформляются в одном стиле. В этом году выбран стиль традиционного хоровода. Поэтому готовьтесь собрать самый большой.



Первые масленичные гуляния пройдут в субботу, 25 февраля, в детском парке «Сказка». В парке запланирована анимационная программа, чучело, естественно, заранее сжигать не будут.



В воскресенье, 26 февраля, проводы зимы начнутся во всех парках одновременно в 10:00. Программа праздника также будет синхронной. С 10:00 до 15:00 — работа торговой, ремесленной, потешной слободы «Масленица хороша — широка ее душа», с 11:00 до 14:30 — выступления липецких артистов «Масленица — плясовая». С 11:00 до 12:00 — семейно-анимационная программа «Ладушки-оладушки». В 12:00 — спортивно-силовой блок «Молодецкиме забавы», желающие смогут распилить бревна, загнуть гвозди, пожонглировать гирями и конечно же залезть на масленичный столб. А в 14:00 сожгут чучела Зимы.



Кстати, в доме культуры «Рудничный» проходит конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело. Работы принимаются в следующих номинациях: «Великан», «Золотая середина» и «Малышка». Липчане принесли на конкурс уже более сорока чучел. Победителей в каждой номинации выберут 26 февраля.



Фотогалерея конкурсных работ от ДК «Рудничный»