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В Росреестре заявили о сокращении числа сделок с новостройками в Москве
Всего в 2022 году в России зарегистрировано 703,4 тыс. договоров долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости.
С учетом нежилой недвижимости количество регистраций ДДУ в январе текущего года снизилось относительно января 2022 года на 20,6%, составив 8,1 тысячи договоров, - говорится в сообщении.
В январе текущего года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 8 134 договора долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости, - заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Результат первого месяца текущего года (8 134 ДДУ) сократился на 20,6% по отношению к январю 2022 года (10 239 ДДУ). При этом при сравнении с аналогичным периодом 2021 года (7 583 ДДУ) показатель вырос на 7,3%, - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как сообщила пресс-служба управления ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе 2023 года упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 7,7 тысячи.
Как заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, интерес со стороны покупателей на квартиры и коммерческие помещения в столичных новостройках сохраняется. По его словам, в прошлом году Росреестр фиксировал нетипичный всплеск активности в первый месяц года, в текущем - результат января превышает все значения с 2013 по 2022 годы.
Отмечается, что на рынке жилья за месяц проведено 5 777 регистраций первичных сделок, что на 15,2% ниже январского результата 2022 года (6 811 ДДУ), но на 9,9% превысило месячный показатель 2021 года (5 257 ДДУ).
Уточняется, что в нежилом сегменте в январе зарегистрировано 2 357 долевых договоров. Данный показатель на 31,2% меньше первого месяца прошлого года (3 428 ДДУ), но соответствует аналогичному периоду 2021 года (2 326 ДДУ), рост месяц к месяцу составил 1,3%.
Если брать во внимание статистику последних пяти лет, то на рынке жилья столичным Росреестром в первом месяце года в среднем регистрировалось на 38% меньше сделок, чем в декабре. В нежилом фонде – на 36%. В январе 2023 года разница с декабрьскими значениями в обоих сегментах также составила около трети.
"При этом с учетом общего показателя по числу оформленных сделок на первичном рынке, Москва сохраняет свои лидирующие позиции, по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа. Так, в январе Управлением зарегистрировано свыше восьми тысяч ДДУ, что составляет около 40% от общего количества договоров, оформленных в ЦФО", - сичтает Майданов.
Всего в прошлом году в РФ было зарегистрировано 703,4 тыс. договоров долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Москва по итогам прошлого года заняла первое место по количеству первичных сделок. За двенадцать месяцев 2022 года в столице зарегистрировано 17,3% (122 049 ДДУ) от общего количества регистраций ДДУ во всех регионах страны.