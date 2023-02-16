Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в 10 раз

Сейчас большинство финансовых организаций из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, поэтому в России "не так чтобы было много свободной валюты"





По его словам, в настоящее время подготавливается соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу (ФТС).



"Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС", — отметил он.



По его словам, сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов, - передает



В настоящее время в РФ, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки.



Однако увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС, - подчеркнули в Росфинмониторинге.



"Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — отметили в ведомстве.



Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС.



"Если есть куда дальше двигаться, то двигаться будем. Решать этот вопрос нужно", — заявил он.



Это пока еще необходимо и рынку, и клиентам, - резюмировал Волуйков. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков сообщил, что организация предложила повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз, до 100 тысяч долларов.По его словам, в настоящее время подготавливается соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу (ФТС)."Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС", — отметил он.По его словам, сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов, - передает РИА Новости В настоящее время в РФ, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки.Однако увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС, - подчеркнули в Росфинмониторинге."Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — отметили в ведомстве.Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС."Если есть куда дальше двигаться, то двигаться будем. Решать этот вопрос нужно", — заявил он.Это пока еще необходимо и рынку, и клиентам, - резюмировал Волуйков.