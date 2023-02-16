Липчанин пырнул ножом майора полиции

Его отправили на два года в колонию строгого режима.

35-летнему ранее судимому липчанину вынесли приговор за применение насилия в отношении представителя власти. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, ещё 11 сентября 2021 года в 11:37 в полицию поступило сообщение о краже у 35-летнего мужчины сотового телефона в одной из квартир дома №119 по улице Гагарина. До этого мужчина выпивал вместе с сожительницей и двумя знакомыми — выпили две бутылки водки, а потом пропал телефон, и хозяин заподозрил собутыльников. Но после телефон нашёлся в коридоре, о чём было сообщено в дежурную часть, но в 15:00 полицейские всё же приехали на место происшествия, чтобы собрать объяснения.



Хозяин квартиры и телефона встретил полицейских на лестничной площадке. Мужчина был изрядно пьян и нецензурно выражался. В поведении заявителя полицейские усмотрели признаки мелкого хулиганства и решили доставить его в дежурную часть. Но мужчина категорически отказался, вёл себя агрессивно и вызывающе, кричал и ругался матом. Затем дебошир зашёл в свою квартиру и впустил туда полицейских. На кухне ему ещё раз сообщил о необходимости проехать в отдел для составления протокола, но мужчина сопротивлялся, и в какой-то момент схватил нож и нанёс майору полиции один удар в кисть правой руки.



Полицейскому диагностировали поверхностную рану наружной поверхности правой кисти, на месте заживления которой остался рубец. Судмедэксперты расценили эту рану как не причинившую вреда здоровью, но боль и нравственные страдания майор всё же испытал.



В результате суд отправил липчанина на 2 года в исправительную колонию строгого режима.