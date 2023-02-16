Происшествия

сегодня, 11:49

Липчанин пырнул ножом майора полиции

12 1778
#поножовщина #конфликт
4
Липчанин пырнул ножом майора полиции

Его отправили на два года в колонию строгого режима.

35-летнему ранее судимому липчанину вынесли приговор за применение насилия в отношении представителя власти. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, ещё 11 сентября 2021 года в 11:37 в полицию поступило сообщение о краже у 35-летнего мужчины сотового телефона в одной из квартир дома №119 по улице Гагарина. До этого мужчина выпивал вместе с сожительницей и двумя знакомыми — выпили две бутылки водки, а потом пропал телефон, и хозяин заподозрил собутыльников. Но после телефон нашёлся в коридоре, о чём было сообщено в дежурную часть, но в 15:00 полицейские всё же приехали на место происшествия, чтобы собрать объяснения.

Хозяин квартиры и телефона встретил полицейских на лестничной площадке. Мужчина был изрядно пьян и нецензурно выражался. В поведении заявителя полицейские усмотрели признаки мелкого хулиганства и решили доставить его в дежурную часть. Но мужчина категорически отказался, вёл себя агрессивно и вызывающе, кричал и ругался матом. Затем дебошир зашёл в свою квартиру и впустил туда полицейских. На кухне ему ещё раз сообщил о необходимости проехать в отдел для составления протокола, но мужчина сопротивлялся, и в какой-то момент схватил нож и нанёс майору полиции один удар в кисть правой руки.

Полицейскому диагностировали поверхностную рану наружной поверхности правой кисти, на месте заживления которой остался рубец. Судмедэксперты расценили эту рану как не причинившую вреда здоровью, но боль и нравственные страдания майор всё же испытал.

В результате суд отправил липчанина на 2 года в исправительную колонию строгого режима.
12 1778
#поножовщина #конфликт
4

Комментарии (12)

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3 минуты назад
Патриот, "...кричал и ругался матом". Вполне в состоянии)))
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Юрист

12 минут назад
Липчанин, не говорите ерунды..
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К

24 минуты назад
Х, жалко бедняжку. Его служба и опасна и трудна))))))
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Патриот

30 минут назад
Липчанин, он и с адвокатом слова бы не сказал, ибо не в состоянии был))))
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Смех

38 минут назад
Липчанин, согласен.
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Х

41 минуту назад
Бедный какие стродания перенес.как он дальше работать будет
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Липчанин

41 минуту назад
Смех, мало того что не пустил к себе, еще бы зачитали его права и он бы слово не сказал без адвоката
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Смех

45 минут назад
Патриот, в цивилизованных странах их никто бы на порог не пустил без ордера)))
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Патриот

49 минут назад
В "цивилизованных странах" пристрелили бы на месте.
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А зачем

51 минуту назад
было приезжать? Сказано же было-ничего не надо, пропажа нашлась, какие ещё нужны объяснения?
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