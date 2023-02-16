За год в липецких банках выявили 130 российских поддельных купюр и три стодолларовых

Количество фальшивок заметно сократилось.

В банках Липецкой области в 2022 году выявили 130 купюр Банка России, имеющих признаки подделки. По сравнению с 2021 годом количество поддельных банкнот сократилось на 45%.



«По-прежнему наибольшее число поддельных купюр — пятитысячные. Их в регионе в 2022 году выявлено 73. По сравнению с 2021 годом количество таких банкнот сократилось вдвое. Также в банковском секторе Липецкой области в 2022 году обнаружено 28 фальшивок номиналом 2000 рублей — это на пять банкнот меньше, чем годом ранее. Общее количество тысячерублевых подделок за год сократилось на 32,5% — до 27 банкнот. Банкноты с признаками подделки среди более мелких номиналов в 2022 году в регионе выявлялись в значительно меньшем количестве: одна пятисотрублевая и одна сторублевая», - отмечают в Отделении Банка России по Липецкой области.



Кроме того, в банах Липецкой области в 2022 году выявлено три поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. По сравнению с 2021 годом количество иностранных подделок сократилось на 70%.