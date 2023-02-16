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Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в РФ

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#IKEA

Правительственная комиссия 15 февраля одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России.

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже заводов IKEA в России, - пишут "Известия". Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания "Слотекс" и изготовитель пиломатериалов "Лузалес»". Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, продукцию этих предприятий начнут реализовывать в отечественных розничных сетях, - сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, далее российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее сумма не раскрывается.

"Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга", - заявил Евтухов.

В иностранном офисе IKEA уже говорили, что надеются закрыть сделку в первом полугодии 2023 года. Компания указывала, что сначала ей необходимо пройти через правительственную комиссию и получить одобрение.

IKEA остановила свое развитие в стране в начале 2022 года. Как и многие иностранные производители и продавцы, шведская компания столкнулась с проблемами в импорте необходимой продукции. Вскоре стало известно, что зарубежный игрок выставляет на продажу четыре фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Две из них объединили в одну, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия. Свои магазины в РФ компания закрыла, уточнив, что при возможности вернется в течение нескольких лет. Тогда как торговые центры "Мега", которые входят в один холдинг c IKEA — Ingka Group, еще функционируют в стране.

Как конкретно отечественные предприятия будут развивать фабрики IKEA, пока сказать сложно, - заявил источник в отрасли. По его словам, заводы и оборудование на них ориентированы на определенные комплектующие. В такой ситуации отечественные производители должны либо заключать партнерские соглашения на поставки нужных комплектующих из-за рубежа, либо просто присматривать за фабриками.
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#IKEA

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