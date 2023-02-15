Липецкие хоккеисты разошлись не на шутку – вчера пять, сегодня – десять

Следующие матчи нашей команды перенесены из Белгорода в Липецк.

Во втором матче на площадке у аутсайдера НМНЛ курского «Сокола» липецкие хоккеисты одержали самую крупную победу в сезоне со счётом – 10:3.

Писать об игре, проходившей «в одни ворота», смысла особого нет. Две первые шайбы у нас забросил Матвей Коковин, причем первую из них он вколотил уже на 50-й секунде в большинстве. Хозяева площадки умудрились за первую минуту удалиться и пропустить. А на 8-й минуте Коковин вновь отличился в неравных составах, только уже в меньшинстве, убежав к воротам соперников.

Первый период наши выиграли – 3:0, во втором добавили ещё две безответные шайбы, а в третьем – пять. «Сокол» забросил первую шайбу престижа при счёте 7:0, а затем две в концовке при 9:1, причем заключительную шайбу хозяева провели в меньшинстве.

Самыми результативными на площадке стали Коковин и Василий Балмашнов, которые забросили по две шайбы, добавив к ним по четыре (!) результативные передачи. «Дубль» и у Клима Коваленко, по одному голу забили Николай Воропаев, Станислав Ахаян, Никита Шальнев и Павел Копытин.

Напомним, что вчера наша команда выиграла в Курске - 5:0. «Липецк» вернулся в «восьмёрку», дающую право на «плей-офф» - 36 матчей, 32 очка, но глазовский «Прогресс» имеет на два очка меньше и одну игру в запасе.

18 и 19 февраля нашей команде предстоят формально гостевые матчи с другим аутсайдером МХК «Белгород». На самом деле они пройдут в липецком ДС «Звездном», поскольку в городе первого салюта проведение игр сейчас затруднительно.

После этого 2 и 3 марта останутся перенесённые домашние матчи с занимающим 7-е место «Соколом» из Новочебоксарска.

Для выхода в плей-офф очки нужно брать по-максимуму.