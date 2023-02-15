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Добывающие компании обеспечили 40% налоговых доходов в бюджет в 2022 году

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#бюджет

В прошлом году крупнейшими налогоплательщиками стали компании из отрасли добычи полезных ископаемых — они принесли в консолидированный бюджет около 40% всех поступлений. Это следует из подсчетов FinExpertiza на основе данных ФНС, сообщают «Известия».




Именно на добывающие предприятия могут распространить добровольные взносы в бюджет — в мировой практике часто взимают платежи с компаний, которые получают ренту, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

О возможности введения разовых добровольных платежей для крупного бизнеса, который получил свердоходы в 2022-м, в феврале сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В прошлом году налоговые доходы в консолидированный бюджет РФ выросли на 18% или на 5,05 трлн рублей, достигнув 33,58 трлн, говорится в исследовании FinExpertiza. Поступления резко увеличились весной на фоне рекордных цен на сырье, высокого спроса на российские энергоносители и слабого курса рубля. Однако после введения санкций и ослабления валюты РФ положительный разрыв планомерно сокращался.

Налоговые сборы в 2022 году выросли в 70 регионах. Наибольший прирост отмечался в Иркутской области (+232%), Ямало-Ненецком (+30,8%) и Ханты-Мансийском АО (+13%). Сокращение произошло только в 15 субъектах РФ. Больше всего — в Калининградской (–32%), Белгородской (–11%) и Калужской областях (–13%).

Скорее всего, в 2023-м потери в цене нефти будут не такими высокими, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако снижение нефтегазовых доходов более чем на треть по сравнению с 2022-м представляется вполне реалистичным, добавила она.

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#бюджет

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