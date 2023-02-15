13-летний липчанин взял «бронзу» в первенстве России по рукопашному бою

На счету наших бойцов ещё и два специальных приза «За волю к победе».

В Школе Игоря Воротынцева зажгла ещё одну «звездочку» единоборств: юный Степан Аксёнов завоевал «бронзовую» медаль в первенстве России по рукопашному бою в Ставрополе.

Липчанин выступал в весе до 38 кг среди спортсменов 14-15 лет, при этом будучи одним из самых младших участников. Ведь Степану всего 13 полных лет, свой 14-й день рождения он отпразднует через месяц. Тем не менее, уже в первом бою он совершил маленький подвиг, взяв верх Гордеем Ткачуком. Соперник не только был местным, ставропольским, но и возглавлял всероссийский рейтинг бойцов этого возраста. Но липецкий новобранец сумел убрать его с пути.

Бой отнял много сил у Аксёнова и поединке с другим хозяином ковра Павлом Козиным это сказалось: поединок прошёл, что называется, с открытым забралом, но всё-таки чуть удачливее оказался южанин – 8:6.

Единственная неудача не смутила нашего бойца и в поединке за «бронзу» он уверенно победил Кирилла Шхачева из Северной Осетии. 3-е место в дебютном первенстве России стало отличным результатом.

Степан занимается рукопашным боем в спортивном зале «Юный спасатель», что на улице Московской у тренера Дениса Денисова.

В копилке липецкой команды оказались и два специальных приза «За волю к победе». Их вручили нашим Антону Мазаеву (16-17 лет) и Александре Наседкиной (18-21 год) за яркие четвертьфинальные поединки. Липчане уступили с минимальным перевесом, но продемонстрировали яркие бои, поэтому призы (по одному в каждой категории для юноше й и для девушек) решили отдать им.