58 минут назад
На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду
16 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители полутора десятка улиц, предупредили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям частного сектора улиц Красной, Арктической, 20-го Партсъезда, Дарвина, Маяковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Красная, 30а.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
16 февраля «Липецкэнерго» также будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в компании.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 8, 9а, 10, 12 по улице Механизаторов, №№ 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а по улице Московской, №№ 229б, 229г по улице Баумана, № 446 в садоводчестве «Сокол-1».
С 09:00 до 16:00 обесточат улицы Партизанскую, Социалистическую, Цимлянскую, Целинную, проезд Ильича.
Гость
Мудрый