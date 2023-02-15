Общество

58 минут назад

На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду

2 556
#отключения
На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду

16 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители полутора десятка улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ , 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2в, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а по улице Папина, №№ 20, 22а по проспекту Победы, в частном секторе улиц Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, в ЦТП ПАО «Квадра». Машины с водой для питья будут находиться по двум адресам: улица Юных Натуралистов, 12а; улица Папина, 4. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям частного сектора улиц Красной, Арктической, 20-го Партсъезда, Дарвина, Маяковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Красная, 30а. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

16 февраля «Липецкэнерго» также будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в компании. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 8, 9а, 10, 12 по улице Механизаторов, №№ 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а по улице Московской, №№ 229б, 229г по улице Баумана, № 446 в садоводчестве «Сокол-1». 

С 09:00 до 16:00 обесточат улицы Партизанскую, Социалистическую, Цимлянскую, Целинную, проезд Ильича. 

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#отключения

Комментарии (2)

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Гость

23 минуты назад
Мудрый, не только трубы прогнили, но и руководство города тоже.
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Мудрый

44 минуты назад
Хотя бы один день не отключали! Всё прогнило и только заплатки на трубы? Где работа власти?
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