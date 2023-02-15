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Липецкая вечЁрка: визит министра, платежки за ОДН и уход Елены Олениной
Сегодня, 15 февраля, в Липецк приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, горожане начали получать платежки с платой за ОДН, рассчитанной по-новому, и Елена Оленина ушла с поста директора театра драмы имени Льва Толстого.
Из Липецка Михаил Мурашко вместе с губернатором Игорем Артамоновым вышел на связь с президентом Владимиром Путиным, который принял участие в видеоконференции по случаю открытия новых объектов здравоохранения в стране.
На новостях о приезде министра комментаторы GOROD48, которые, возможно, не оценили важность момента, отвели душу.
— Больницы стали бережливыми, это правда. Потому что медикаменты перестали закупать. Очень большая экономия, — написал Ржу не могу.
— Приезжать с проверкой надо инкогнито, а не что б за месяц лоск наводить, — заметил Липчанин.
— Прошу Вас посетить Грязинскую ЦРБ под видом обыкновенного посетителя-например с жалобой на перелом, вот тогда и посмотрите на уровень российской медицины, — попросил Гость.
Липчанам начали приходить квитанции с начислением по-новому за общедомовые нужды. Часть управляющих компаний начала рассылку в феврале, часть сделает это в марте.
Для примера в группе компаний «Умный дом», «Славград» и «Новый альянс» в платежах за электричество нf общедомовые нужды самая большая сумма — 2 000 рублей (из расчета за стандартную двухкомнатную квартиру) оказалась только в одном доме. Платеж его жильцы решили разбить на два месяца. Также поступили еще в нескольких домах, но там суммы меньше (по 500 рублей на стандартную двушку). В общей сложности дополнительные суммы начислены в 29-ти домах, которые обслуживают компании (от 2 000 рублей до 1,5 рублей на двушку). В 45-ти жильцы получат возврат. Суммы варьируются от 1,5 рублей до 613 рублей на стандартную двухкомнатную квартиру.
— А если в моём доме кто-то из соседей преступление совершит, всё жильцы дома разделят с ним уголовную ответственность солидарно. Во что нас превратили! — решил довести ситуацию до абсурда Александр.
В некоторые дома квитанции с платой за общедомовые нужды присылает «РВК-Липецк»: в таких случаях управляющие компании заключили договоры с ресурсной организацией. В пресс-службах компаний ЛЭСК, «Новитен» и липецкого филиала компании «Квадра» уточнили, что договоры с управляющими компаниями не заключали, поэтому в их платежках перерасчетов за ОДН ждать не стоит.
Больших платежей за ОДН, похоже, пока никто не получил, судя по тому, что в Госжилинспекции нет жалоб по этому поводу.
И еще немного про коммуналку. В мэрии пытаются направить общественное мнение против расклейщиков объявлений на остановках. По-другому бороться с этими гражданами, которые стремительно портят имущество, не получается. Штрафы за испорченные стекла небольшие.
Кстати, расклейщики портят не только остановки, но и подъезды домов. Особенно неприятно, когда клеем мажут только что выкрашенные стены. Неужели те кто платит за расклейку, думают, что испортившая стены реклама, кого-то может привлечь?
И о новостях культуры. Елена Оленина ушла с поста директора театра имени Льва Толстого. При этом она остается главный режиссером театра.
Временно исполняющим обязанности директора назначен полковник запаса, заслуженный работник культуры России Валерий Русин.
— За полгода театр расцвел. Много новых премьер и творческих встреч. Много новых спектаклей. Куча интервью и большие планы. И тут уволили. Ну ясно же — уволили. В Москве, в Липецке, что происходит в театрах? — высказался Артур.
— В лучшую, в худшую сторону. Театр это всегда эксперимент. На 100% довольных зрителей после спектакля вы не найдёте никогда, потому что каждый приходит в театр за разным. Кто за впечатлениями, кто в буфет или просто уткнуться в пол и оценить покрытие, обратив внимание на качество системы кондиционирования. Если бы не было планового ремонта, а накануне объявили дождь, то версия была бы другая — «убрали» перед дождем. Успехов коллективу театра! Творческих побед и свершений! Только талант актеров завоевывает зрителей! — заметил Ух.
Завтра слегка похолодает и выпадет небольшой снег. По прогнозам синоптиков, в Липецке ночью от -9 до -11 градусов, а днем — от -5 до -7 градусов.
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